人民网北京4月16日电 （申佳平）今日，在国务院新闻办公室举行的发布会上，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长刘爱华表示，目前就业形势比较稳定，但今年全年就业总量压力仍然较大。随着经济总体恢复、就业需求增加，就业市场有条件全年保持总体稳定态势。

数据显示，一季度，全国城镇新增就业297万人。3月份，全国城镇调查失业率为5.3%，比2月份下降0.2个百分点，比上年同期下降0.6个百分点。

刘爱华同时坦言，今年全年就业总量压力仍然较大，同时在经济恢复的过程中，结构性矛盾也有所显现。

首先是总量压力仍然存在。一季度农村外出务工劳动力数量1.7亿多人，比2019年同期减少了246万人。可以看到，因为部分服务业，尤其是中小型企业生产经营面临比较多的困难，仍然处于恢复元气的过程中，所以对就业的需求有所影响，间接带来农民工外出就业的数量还没有回到疫情前的水平。3月份16-24岁年轻人的调查失业率是13.6%，比上年同期上升，说明年轻人就业还面临一定的困难。这可能和春节节后大量年轻人进入劳动力市场，带来摩擦性的失业有关系，一定程度上可能也反映了就业市场在趋于活跃。但年轻人就业问题的解决还需要一段时间的消化，这方面总量的压力确实是存在的。

另外，结构性矛盾也同时存在。“我们在调研过程中了解到，沿海的工业和外贸大省，很多企业普遍反映存在招工难的问题。我们最近做的一项包括9万多家规模以上工业企业的调查显示，约44%的企业反映招工难是他们面临的最大问题，这个比例也是近几年来的新高。在一些调研中，很多企业反映，一线的普工难招，高技能人才难招，技术工人难招，这些在经济恢复的过程中也已经开始出现。”刘爱华说。

刘爱华指出，下一阶段，随着经济持续恢复，我们要继续强化就业优先的政策，加大对就业困难群体的帮扶，通过保障就业服务，拓展市场化、社会化的就业渠道，逐步解决就业领域面临的问题。

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