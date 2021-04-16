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【大湾区·小故事】两地跑 三地联 大胆创：在横琴闯出一片天地

“大湾区大未来·人民日报前方报道组” 李申
2021年04月16日12:45 | 来源：人民网
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4月15日早高峰时间，成百上千的年轻人通过横琴口岸，从澳门进入珠海横琴新区，开始一天的工作。

90后青年张思远就是“两地跑”大军中的一员。去年8月，横琴开通了新旅检通道，短短几分钟就能通关。“每天，我的通勤时间大概只要一个小时，费用单程3元。”他笑着说，“现在，往返澳门和横琴非常方便、快捷。”

张思远是土生土长的澳门小伙子，目前是中银—力图—方氏（横琴）联营律师事务所的一名实习律师。该事务所是中国第一家由内地与香港、澳门三地合伙联营的律师事务所，目前在有内地律师3名，澳门律师11名，香港律师16名。

“我们联营所的设立，是‘一国两制’实践下三地法律服务合作的创举，也开创了内地和港澳法律服务的跨区域和跨法域合作先河。”该律所主任、高级合伙人陈忆说。

同样采用三地联营形式的还有华众联创设计顾问（横琴）有限公司。在政府指引下，华众联创联合上海、香港、澳门的三家工程公司落地横琴，并积极参与和推动《珠海经济特区横琴新区港澳建筑及相关工程咨询企业资质和专业人士执业资格认可规定》的立法工作。这部法规是中国内地第一次以地方立法的形式，实现香港和澳门建筑工程领域专业企业和专业人士在内地直接提供服务。

如今，越来越多跨境合作公司落地横琴。数据显示，截至目前，横琴累计注册澳资企业突破4000家，较2018年10月的1284家增长211%。另外，还有209家澳门企业在横琴跨境办公，为全面加快横琴粤澳深度合作区建设打下了坚实基础。

与此同时，横琴极力推进营商环境改善，国家税务总局、广东省税务局大力支持横琴“大胆闯、大胆试、自主改”，助力粤澳在税收服务创新上探路先行。

“2016年以前，我每个月都要跑税务局，比较费时费力。”东西汇（横琴）发展有限公司财务经理欧阳圆圆说，“V-Tax平台上线后，我跑的频率就越来越少，许多业务现在一次都不用跑了。”

2016年，横琴新区税务部门首创V-Tax远程可视化自助办税系统，纳税人只需要线上视频、远程操作，即可跨境、跨省、跨市、跨区线上办税，实现税务直办“零跑动”。

4月15日，澳门人欧阳圆圆在横琴新区办税服务厅办理业务。人民日报记者 李申摄

据统计，截至目前，V-Tax等线上途径办理业务超过31万宗，办税人报送资料精简超过40%，门前办税人流量下降61%。该做法获得国务院办公厅通报表扬，并于2020年2月起在广东全省推广。

如今，大湾区多样化的产业、便利的交通和便捷的营商环境吸引了越来越多的港澳青年前来就业。在张思远看来，粤港澳大湾区给港澳青年提供了更多选择和机遇。“也许在过去的100年中，西方是大家向往的地方。但现在，粤港澳大湾区蓬勃发展，有巨大的潜力，这也是我选择来这里工作的原因。”

(责编：崔元苑、章斐然)

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