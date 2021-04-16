“金融个人信息保护与黑灰产治理”研讨会现场。受访者供图

人民网北京4月16日电 （记者李彤）“金融已经成为了生产和积累数据的重要领域。”“金融个人信息保护与黑灰产治理是一项长期、系统的工作。”在近期由中国社会科学院大学互联网法治研究中心举办的“金融个人信息保护与黑灰产治理”研讨会上，参会嘉宾表示，当今数字化正成为最具穿透力的生产力，数据安全与个人信息保护也面临着新的挑战。在金融领域，要进一步明晰金融个人信息的认定标准，以数据共享为突破口，针对共性问题进行综合治理，通过协同治理建立金融数据“安全港”。

记者梳理发现，近年来围绕消费者信息保护，相关部门不断出台政策加以规范。《民典法》《网络安全法》《个人金融信息保护技术规范》，以及在审议中的《个人信息保护法》都涉及个人信息的数据治理。此外，在金融监管部门开出的罚单中，涉及个人信息保护的原因也越来越多。

中国信息通信研究院互联网法律研究中心主任方禹表示，在立法层面，个人信息保护是一个动态性的过程，要分行业、分领域具体解决。在金融领域，既要区分金融个人信息的一般保护和特殊保护，也要界定分散保护和统一保护，先是要针对共性问题进行综合治理，再根据具体问题分而治之。

“金融个人信息具有多样性、敏感性、精准性和高价值等特征，迫切需要构建系统、完整的法治体系来保护金融个人信息的安全。”方禹说。

如何明晰个人金融信息的认定标准？北京理工大学教授洪延青认为，当前金融信息依据金融活动、金融机构主体、保护技术规范标准等路径划分有不同的定义，导致在不同场景和规则下的金融信息范围标准不同。

洪延青说，金融信息安全本身以及维护金融安全目标下的信息安全保障，对金融个人信息安全提出了核心诉求，维护金融信息安全的目的是为了维护金融秩序的稳定，有利于提升经济效率、保障消费者合法权益和宏观审慎的监管。

哪些个人信息能够认定为隐私，如何判定用户安宁权被侵犯？北京互联网法院综合审判三庭庭长孙铭溪介绍说，司法判例认定将在个案中结合具体的使用场景来认定。她说，个人信息保护在划分硬性保护标准之上也需要个人信息分层。第一层面是大家共识的私密性信息，比如涉及基因信息、疾病史等；第二层面是根据具体产品使用个人信息的情况，以及个人意愿来判定是否是构成隐私侵害的信息。

在公益诉讼层面，北京铁路运输检察院第五检察部主任刘祯元表示，以金融为载体，披着金融外衣侵犯个人信息，从事黑灰产等侵害群众利益的行为，是检察院重点监督的领域。针对人民群众反应强烈，社会舆论比较明晰的重点问题，公益诉讼有着职能发挥的空间。

随着科技与金融的加速融合，金融业的展业边界进一步扩展。360数科信息安全专家吴业超表示，金融科技领域的信息是共通的，这也导致一旦第三方机构用户信息泄露，整个行业都将受其影响。因此用户信息保护不仅需要传统金融机构、金融科技平台自身加强内控，更需要完善的法律法规对不受控制的第三方机构进行把控。

对金融机构而言，吴业超建议，要以数据安全监控、数据生命周期管控、数据隐私保护及管理制度为重点。对内建立防御体系，严控黑客入侵和安全问题带来的数据泄露和威胁；对外加强多部门的合作，建立反诈信息预警平台。

“灰黑产治理和个人隐私的保护相辅相成，仍有一些治理难点有待解决，数据共享就是当前解决这些难点的突破口。”中国社科院大学互联网法治研究中心执行主任刘晓春表示，协同治理已成为建立“数据安全港”的重要方向，个案在司法和执法的过程也会发挥引导作用，帮助构建和完善规则。

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