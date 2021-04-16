姚嘉莉

原标题：广深高速开启大湾区“黄金通道”

图为广深高速太平立交车流。

沿着高速看广东经济腾飞。记者近日获悉，广深高速正在成为粤港澳大湾区发展的“黄金通道”。根据专业机构评估，2002-2020年期间广深高速对沿线区域经济贡献值超过4000亿元。

广深高速是国内第一条由粤港合作投资建设的高速公路项目，也是我国首次以项目抵押方式获得国际融资银团商业贷款的项目。1981年粤港双方就建设广深高速签署了合作意向书，1987年正式动工，1994年试运营，1997年7月1日正式通车，全程122.8公里，由广东省公路建设有限公司与香港合和中国发展（高速公路）有限公司共同投资兴建。

广深高速开通后，从广州到深圳的皇岗口岸，只需要1.5小时，彻底改变了广州、深圳之间“常堵塞、路程长、耗时多”的情况，促进了广州、东莞、深圳及香港4地的经济繁荣，推动了沿线地区发展。

一条广深高速，在不同场景下引申出不同的涵义。地方官员在引进外资时说：“我们有广深高速，交通便利呀！”工业园招商时说：“我们临近广深高速，有天时地利呀！”企业家洽谈订单时说：“我们走广深高速，路通财通呀！”

广深高速作为京港澳高速的重要组成部分，地处粤港澳大湾区核心地带。建成通车20多年来，车流量高速增长，从1994年试运营时的日均3.63万车次，发展到2020年日均车流量达65万车次，被称为“中国最繁忙高速公路”。

富士康科技集团总裁郭台铭表示：“近年富士康到深圳、广州投资，也是沿着广深高速布局。”从1988年富士康国内第一个项目落地深圳，到如今在广州投资610亿元建设液晶面板全生态产业园。除了政策优惠，广深高速带来的交通便捷也是重要原因。

有专家表示，广深高速对珠三角城市融合发展，就像美国的101高速公路对硅谷一样，具有重要的作用。通车20多年来，广深高速成为一条连接沿线创新资源的快速走廊。以广州、深圳为龙头的超级都市圈浮出水面。在广深高速等高速公路的助力下，粤港澳大湾区发展进入快车道。

根据有关专业机构评估，2002-2020年期间广深高速对沿线区域经济贡献值超过4000亿元，在推动区域现代物流业发展和助力珠三角世界级城市群的崛起方面发挥着越来越重要的作用。

(责编：赵超、吕骞)