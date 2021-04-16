杨程晨 王骏

原标题：毕业后去哪里发展?澳门青年:大湾区内地城市机遇多

图为澳门青年张思远接受记者采访。他已通过内地司法考试，目前在位于横琴的一家律所做实习律师。 王骏 摄

中新网珠海4月16日电 题：毕业后去哪里发展？澳门青年：大湾区内地城市机遇多

中新网记者 杨程晨 王骏

张思远住澳门、在珠海横琴粤澳合作青年创业谷上班，每天通勤两地，路程一个小时、费用单程3元(澳门元)。上午8时从家出发，乘公交抵达横琴口岸，出关后步行即可抵达其实习的内地律师事务所；傍晚下班返程，最晚七点即可到家——这是张思远在大湾区内“双城”生活的日常。

图为澳门青年建筑设计师黎俊鸿在位于珠海横琴的办公室内工作。 王骏 摄

大学毕业后考过有“天下第一考”之称的内地司法考试，张思远选择位于横琴的中银-力图-方氏(横琴)联营律师事务所实习。近日，他在接受中新社等媒体集体采访时说，横琴给年轻人提供了非常好的创业条件和政策，粤港澳大湾区内地城市给澳门青年提供了更多的选择和机遇。

港澳“社会新鲜人”去大湾区或是去西方发展？被问对此有何建议，张思远说，过去100年西方是大家向往的地方；但现在大湾区蓬勃发展，有巨大的潜力，年轻人比较适合来这里。

位于珠江口西岸的横琴岛与澳门仅一水之隔，通过港珠澳大桥、莲花大桥与港澳实现交通互联。独特的地理位置，让这里成为港澳青年来内地创业就业的窗口，近年正聚集着包括张思远在内越来越多澳门青年。

图为澳门青年设计师蔡敏德(左)、龚浩赐在位于珠海横琴的办公室内研究建筑图纸。 王骏 摄

同样在粤澳合作青年创业谷工作的还有黎俊鸿、龚浩赐、蔡敏德三位澳门设计师。为着更广阔的职业前景，三人坚持跨海上班。他们表示，现在粤澳之间除了交通便利条件大幅优化外，其他方面的软硬件设施衔接也在明显跟进，跨境求职人群越来越多，每个澳门人的生活都能与大湾区内地城市产生密切联系。

“想当初，我也是抱着试一试的心态而来。”从事工程设计工作的黎俊鸿坦言，澳门地方小，大型工程开工的机会相对少，而内地则完全不同。横琴还在开发阶段，“年轻人在这能做的事情有很多”。

图为珠海横琴粤澳合作青年创业谷。 王骏 摄

龚浩赐搬来横琴前曾于澳门工作过两年，期间透过行业协会初步了解到横琴有关信息。他说，透过相关机构来这里工作后，整个人的眼界都打开了。“我很幸运来到了横琴。这边真的好，地方大、人口没那么密集。对自身来讲，需要学习的技术和经验让我在职业规划上有了更高目标。”

图为珠海横琴粤澳合作青年创业谷。 王骏 摄

蔡敏德则提到，希望有更多和自己一样的澳门青年愿意走出舒适圈，到内地城市看看；希望他们看看粤港澳大湾区建设高速推进，能为年轻一代提供多大的发展空间。

(责编：赵超、吕骞)