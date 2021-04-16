韩洁 徐弘毅

原标题：“联”出未来——内地与港澳专业人士“三地联营”创业大湾区

如今，澳门青年张思远已经十分熟悉往返于澳门和珠海横琴的通勤生活，随着两地互联互通日益便利，这位“90后”实习律师正走在圆梦“大湾区律师”的路上。

海外留学归来后，法律专业毕业的张思远顺理成章将律师作为自己的职业规划，而他看中了粤港澳大湾区的广阔前景。“大湾区正蓬勃发展，在这里我能学到更多的东西，看到更多的风景。”张思远说，“而且我已经通过了内地的司法考试，希望能学以致用。”

澳门青年张思远（左）说，他希望在大湾区看到更多风景。（新华社记者 徐弘毅 摄）

中银-力图-方氏（横琴）联营律师事务所位于环境优美的珠海横琴·澳门青年创业谷，距横琴口岸直线距离不到1公里，张思远每天从澳门家中坐公交车到横琴口岸，过关后步行来到这里实习，“通勤一趟只要3块澳门币”。

横琴澳门青年创业谷已成为澳门青年来内地创业的首选地。（新华社记者 徐弘毅 摄）

张思远所在的事务所是全国第一家由内地与香港、澳门合伙联营的律师事务所，是粤港澳大湾区内公共法律服务平台中规模最大、港澳律师数量最多、业务范围最广的律师事务所，拥有31名内地与港澳注册执业律师，其中内地律师4名，澳门律师11名，香港律师16名（包括4名大律师），是“一国两制”实践下内地和港澳法律服务合作的创新。

凭借着不仅能够为内地、香港、澳门，而且能够为多个法系、多语种的国家和地区的法律多元化需求提供一站式法律服务的特色，这家律所成立4年多来营业额持续增长。

“我们主要看中的是内地的法律服务市场，这得益于国家根据CEPA一步步向港澳律师开放内地法律服务市场。”中银-力图-方氏（横琴）联营律师事务所主任、高级合伙人陈忆说，越来越多的内地企业正沿着“一带一路”走出去，内地律师懂得内地的法律，而港澳律师对于涉外法律、衔接国际规则十分擅长，“三地联营”的优势由此凸显。“我们看好大湾区的市场，对港澳融入国家发展充满信心。”

规则衔接、融合发展，“三地联营”已经成为粤港澳大湾区的一道独特风景。

位于横琴的华众联创设计顾问（横琴）有限公司是内地第一家内地、香港、澳门建设领域专业人士联营的设计顾问机构。公司总经理闫澍说，在大湾区融合发展政策引领下，他们已成功将澳门工程模式和香港工程模式落地内地，为港澳建筑工程专业人士打开通向广阔市场的大门。

华众联创设计顾问（横琴）有限公司总经理闫澍对港澳专业人士在大湾区的发展前景充满信心。（新华社记者 徐弘毅 摄）

2019年9月，珠海市人大常委会通过《珠海经济特区横琴新区港澳建筑及相关工程咨询企业资质和专业人士执业资格认可规定》，这部法规是内地第一次以地方立法的形式，实现香港和澳门建筑工程领域专业企业和专业人士在内地直接提供服务。

闫澍是这部法规的主要起草人和总咨询顾问，他说：“这部法规的推出，在粤港澳大湾区，尤其是港澳地区引起了工程业界的热烈关注，不到一年时间，就有超过一百位港澳专业人士和数十家港澳专业企业在横琴新区备案和执业。”目前，广州、深圳、东莞等大湾区城市已推出类似的政策或法规，越来越多港澳专业人士来到内地提供服务、开拓市场。

“澳门产业结构相对单一，需要发展更多产业，而‘执业资格认可’让澳门年轻人看到建筑工程业有着广阔发展空间。相信从建筑行业开始，更多年轻人会来横琴，来大湾区发展。”华众联创董事、澳门工程师学会会长胡祖杰说，“这是推动澳门产业多元化的一个机会，更是给澳门年轻人一个未来。”（视频制作：徐弘毅）

(责编：赵超、吕骞)