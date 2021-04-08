王坚

原标题：广州南沙推进大湾区综合性国家科学中心建设

会议现场。 南沙区政府 供图

中新网广州4月8日电 (记者 王坚)广州市南沙区政府8日举办推进大湾区综合性国家科学中心建设动员大会，宣布将会把南沙科学城打造成原始创新重要策源地，并将该区建设成粤港澳大湾区国际科技创新中心重要承载区和综合性国家科学中心主要承载区。

记者从动员大会获悉，南沙科学城由广州市和中国科学院共同谋划、共同建设，规划面积99平方公里，现已纳入大湾区综合性国家科学中心主要承载区。其中，明珠科学园启动区5个项目已于2020年11月全面开工，预计到2021年底，中科大广州学院部分多层建筑将实现封顶，到2023年底整个启动区基本完成主体工程建设。

同时，冷泉生态系统研究装置、动态宽域高超声速风洞、极端海洋动态过程多尺度自主观测科考设施3个重大科技基础设施项目建设资金、用地、立项申报等前期工作已落实，预研项目已于2020年8月底开工，预计2021年上半年完成软基处理、基坑施工等。

此外，南沙区政府与中国科学院、广州市政府于2018年11月开始共建南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)，集聚海洋战略科技力量，深化粤港澳大湾区创新协作，着力打造国家海洋科学核心研究基地与关键技术平台。

中国工程院院士、南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)主任张偲介绍，目前该实验室已汇聚包括17个院士团队的47个海洋领域高层次科研队伍，全职或双聘科研人员超千人，香港、深圳2个高水平实验室分部汇聚粤港澳大湾区创新资源，推动海洋科技力量实质性合作。

张偲表示，未来，该实验室还将积极推进冷泉生态系统大科学装置、天然气水合物钻采船等大型科技支撑平台的建设工作，并积极推动国家大科学装置群建设，谋划未来大科学装置集群，支撑粤港澳大湾区国际科技创新中心和综合性国家科学中心建设。

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