人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

广州南沙推进大湾区综合性国家科学中心建设

王坚
2021年04月08日13:26 | 来源：中国新闻网
小字号
原标题：广州南沙推进大湾区综合性国家科学中心建设

　　会议现场。 南沙区政府 供图　

　　中新网广州4月8日电 (记者 王坚)广州市南沙区政府8日举办推进大湾区综合性国家科学中心建设动员大会，宣布将会把南沙科学城打造成原始创新重要策源地，并将该区建设成粤港澳大湾区国际科技创新中心重要承载区和综合性国家科学中心主要承载区。

　　记者从动员大会获悉，南沙科学城由广州市和中国科学院共同谋划、共同建设，规划面积99平方公里，现已纳入大湾区综合性国家科学中心主要承载区。其中，明珠科学园启动区5个项目已于2020年11月全面开工，预计到2021年底，中科大广州学院部分多层建筑将实现封顶，到2023年底整个启动区基本完成主体工程建设。

　　同时，冷泉生态系统研究装置、动态宽域高超声速风洞、极端海洋动态过程多尺度自主观测科考设施3个重大科技基础设施项目建设资金、用地、立项申报等前期工作已落实，预研项目已于2020年8月底开工，预计2021年上半年完成软基处理、基坑施工等。

　　此外，南沙区政府与中国科学院、广州市政府于2018年11月开始共建南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)，集聚海洋战略科技力量，深化粤港澳大湾区创新协作，着力打造国家海洋科学核心研究基地与关键技术平台。

　　中国工程院院士、南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)主任张偲介绍，目前该实验室已汇聚包括17个院士团队的47个海洋领域高层次科研队伍，全职或双聘科研人员超千人，香港、深圳2个高水平实验室分部汇聚粤港澳大湾区创新资源，推动海洋科技力量实质性合作。

　　张偲表示，未来，该实验室还将积极推进冷泉生态系统大科学装置、天然气水合物钻采船等大型科技支撑平台的建设工作，并积极推动国家大科学装置群建设，谋划未来大科学装置集群，支撑粤港澳大湾区国际科技创新中心和综合性国家科学中心建设。

(责编：赵超、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
【大湾区·小故事】两地跑 三地联 大胆创：在横琴闯出一片天地
　　4月15日早高峰时间，成百上千的年轻人通过横琴口岸，从澳门进入珠海横琴新区，开始一天的工作。 90后青年张思远就是“两地跑”大军中的一员。…
国家统计局：目前就业形势比较稳定 总量压力仍然存在
　　人民网北京4月16日电 （申佳平）今日，在国务院新闻办公室举行的发布会上，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长刘爱华表示，目前就业形势比较稳定，但今年全年就业总量压力仍然较大。随着经济总体恢复、就业需求增加，就业市场有条件全年保持总体稳定态势。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部