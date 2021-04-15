原标题：牛！大湾区里的先行示范区

深圳海关最新统计显示，牛年前两个月，深圳进出口总额4914.2亿元，同比增长41.8%；其中，出口2790.3亿元，增长57.7%；进口2123.9亿元，增长25.1%。

在世界正深受疫情困扰和贸易“逆全球化”抬头的背景下，深圳外贸能够实现“开门红”确实很牛。

深圳蛇口集装箱码头

究其原因和动力，应该从经济体制和贸易政策层面去寻找和总结。深圳是国家改革开放和社会主义现代化建设的先行者和排头兵，因此从宏观层面看，国家不仅赋予深圳先行先试、率先发展的战略任务，深圳作为中国发展最为成熟的经济特区也具有坚决执行和勇于担当国家战略任务的使命与光荣。

因此，近年中央审时度势对中国经济发展模式和经济发展重心的调整是深圳实现快速发展的最大体制动力。

深圳市民中心广场灯光秀

深圳处于粤港澳大湾区、中国特色社会主义先行示范区两大国家战略实施的核心地位，“双区驱动”的政策优势更是深圳快速发展的体制和政策保障。

连接深港两地的深圳湾大桥 丁庆林摄

近期，深圳在构建“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”方面，动作频频，效果彰显。

一是在促进跨境贸易流通领域进一步简政放权，降低企业运营成本，缩短通关时间，疏通体制及政策障碍，大大提升区域跨境贸易的联动化和一体化。

比较典型的就是近日深圳海关出台的《深圳海关2021年促进跨境贸易便利化二十八条措施》。该措施包括压缩进出口环节单证合规时间、压缩进出口环节边境合规时间、降低进出口环节合规成本、进一步提升企业获得感等4部分共28条。这些措施力度和作用明显。

“湾区号”中欧班列在深圳快速通关 李林俐摄

另外，深圳作为数字人民币试点完成城市、香港作为最大的人民币离岸交易中心，深港两地及大湾区在推动数字人民币跨境交易方面也走在了前列。中国在数字货币推广使用方面走在了世界前头，而大湾区是探索应用的重点区域。

今年1月，中国人民银行与全球银行金融电信协会（SWIFT）合作，在北京成立金融网关信息服务有限公司。该公司的设立为数字人民币跨境应用以及未来的人民币国际化做准备。

2月24日，香港金融管理局、泰国中央银行、阿拉伯联合酋长国中央银行及中国人民银行数字货币研究所宣布联合发起多边央行数字货币桥研究项目（m-CBDC Bridge），旨在探索央行数字货币在跨境支付中的应用。

3月31日，深圳市政府和中国人民银行深圳市中心支行指导罗湖区政府，与中国银行股份有限公司和中国银行香港股份有限公司合作，在全国率先顺利完成面向香港居民在内地使用数字人民币的测试工作。

相信，数字人民币的跨境使用，将会为深圳及湾区对外贸易增加新的动力。

顾客在深圳某商场出示五类匿名钱包小额支付

使用香港手机号注册开立数字人民币电子钱包

二是进一步给予港澳居民同等国民权利，全面加速跨境流动，推动融入湾区、共建湾区、共享湾区进程。其典型政策就是深圳市委、市政府新近制定发布的《关于进一步便利港澳居民在深发展的若干措施》。

该措施旨在贯彻粤港澳大湾区与深圳先行示范区相关规划精神，是率先落实便利港澳居民的相关政策、推进在深圳工作和生活的港澳居民民生方面享有“市民待遇”的重要行动。

《若干措施》立足“中央要求”“港澳所需”“湾区所向”“深圳所能”，从便利港澳居民在深学习、就业、创业、生活四方面提出了18条措施。

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学习方面的措施有6条，主要涉及港澳青少年来深交流、义务教育便利、高校奖助学金、深港澳职业教育合作、深港澳教育交流与合作、港澳机构来深办学等。

就业方面的措施有3条，包括：鼓励深圳企业接收港澳学生实习见习就业，并享受有关政策补贴；允许首次在深就业并符合条件的港澳居民享受相应人才政策待遇等。

创业方面的措施有4条，包括：港澳居民在深享受各项创业补贴以及创业扶持政策、双创基地建设与服务保障、股权投资扶持等。

生活方面的措施有5条，主要涉及居住证政策、人才住房保障政策、交通优惠、深港澳社会保障合作、打造综合服务平台等。

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另外，深圳、香港两地在推动香港居民在深就业、学习、生活方面也加强了政策联动与配合。深圳已放开香港医疗、会计、法律、建筑等领域专业人士的在深任职资格，香港也开始允许其居民的教育、医疗福利的跨境携带，在创业、就业、实习等方面两地政府也都在岗位、工资、福利等方面给予了积极衔接和支持。

根据中央规划，无论是粤港澳大湾区还是深圳先行示范区，都定位为“丰富‘一国两制’事业发展新实践”。这种定位和“一国两制”事业发展的新实践，并不仅仅是因为有港澳两个特区的参与，更重要的是包括港澳在内的大湾区和深圳经济特区都要坚持“一国两制”基本方略、坚持和完善“一国两制”制度体系、充分发挥“一国两制”制度优势。

这才是中央在大湾区和深圳部署两大国家发展战略，以及确保深圳及湾区又快又好发展的根本之道。

4月15日，深圳市委常委、常务副市长刘庆生对媒体表示，在经济特区已经成功创办了40年之后，建设粤港澳大湾区、中国特色社会主义先行示范区和实施综合改革试点的使命汇聚深圳。不仅是要为已经发展到一定程度的深圳再添动力，让这1997平方公里的土地发展得更好，而是要把大湾区摆在世界的版图上，寻找未来发展的方向，寻找中国新时代的发展在世界中的位置，寻找进入世界中心的新切入点。

深圳在新发展阶段朝着新发展格局的目标已经扬帆起航，而香港在政治格局重塑之后也将会轻装上阵，迎头赶上。在把粤港澳大湾区打造成为国际一流湾区和世界级城市群的进程中，深圳、香港两大核心城市的作用与地位，尤其在体制、政策领域的创新与实践，无疑最熠熠生辉，也最值得期待。

粤港澳大湾区的腾飞，将有力推动深圳建设中国特色社会主义先行示范区。

中国特色社会主义先行示范区的成功，也将更有利于支撑粤港澳大湾区的发展。

大湾区里的先行示范区，真牛！

（暨南大学铸牢中华民族共同体意识研究基地研究员常乐、光明日报全媒体记者严圣禾）

(责编：赵超、吕骞)