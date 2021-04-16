川酒集团打造“全产业链综合服务商”
全国糖酒商品交易会暨2021第104届春季成都糖酒会于近日召开。川酒集团党委书记、董事长曹勇在中国酒业资本论坛上提出“中国优质白酒之芯”概念，创新白酒产业发展新机会，引发聚焦和关注。他认为，未来中国原酒市场将出现集群化、标准化、规范化和品牌化的发展趋势，中国原酒产业大有可为。原酒产业市场对品质的要求越来越高、原酒产业投入对资金需求多、主产区集聚越来越明显。原酒市场将出现井喷式发展，已有成为“中国白酒之芯”的态势，做大做强原酒产业必须有一个超级原酒企业，引领牢筑产业基石，促进中国白酒良性健康协调发展。
中国酒类工商会领导峰会暨百商联盟发起人大会也在春糖期间召开。
川酒集团总经理、总工程师杨官荣在峰会上表示，面对行业竞合的趋势，川酒集团当前正不断推动行业产能聚合。“行业兴企业才兴”，唯有厂商携手，才能够将推动优质白酒走向大众，为酒类新品牌的成长和市场繁荣贡献更多力量。
据川酒集团相关负责人介绍，川酒集团推出“时光的味道”原酒C端连锁定制模式，打造原酒直供连锁平台，构建专业的原酒销售平台，打造专属的原酒品赏场所，提供个性化定制平台，以多种香型、种类的原酒为核心卖点，引入啤酒、果酒、米酒等酒种作为延展，用私人定制、企业定制、封坛定制等个性化方式下延至C端消费者，主打“核心产区、原酒直供”，开创全新的白酒营销体验模式。
在川酒集团展位现场，据川酒集团相关负责人介绍，“国酿”技术专家团队，用川酒集团优质年份酒作为基酒，针对市场的需求设计酒体，研制出“国酿”单品。
据川酒集团相关负责人介绍，川酒集团“一城一品”区域名酒复兴计划也正式拓展川北地区，与南充营山县、达州市达川区政府达成战略合作，为南充“金葫”、达州“通川”品牌注入全产业链平台能量。川酒集团“一城一品”区域名酒复兴计划在省内与泸州、宜宾、广元、甘孜等地合作，在省外辐射山东、西藏、湖北、江苏、黑龙江、广东、新疆等地，聚焦城市区域品牌培育，与各市州政府联手，依托当地品牌，创新市场运营模式，挖掘品牌文化内涵，共同打造“区域白酒名片”。进而锁定地方消费群体，提高川酒集团在区域市场的渗透能力。目前，已经复兴、孵化了重龙、云边藏秘、雄鹰等品牌。“一城一品”区域名酒复兴计划，是川酒集团成品酒板块的又一个差异化战略。此前，川酒集团已化竞争为竞合，打造“国优品牌矩阵”，走优质品牌抱团发展，合作共赢之路。
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