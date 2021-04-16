大湾区大未来·人民日报前方报道组 李申 罗姗姗

4月16日，珠江出海口，珠海高新区香山海洋科技港海风轻拂，活力四射。四艘珠海云洲智能科技股份有限公司的无人船艇正在出海测试，抬眼可见淇澳岛树木葱郁。

“2010年，我和几个创业伙伴开始无人船艇研发。”张云飞说。无人游艇技术研发重在反复测试，对海域条件、人才、资金等要求较高。在综合考察多个地区后，他们最终选择了珠海。“去年四月，我们搬入香山海洋科技港，研发测试效率提升了5倍以上。”

张云飞是珠海云洲智能科技股份有限公司的创始人兼董事长。该公司是中国第一家专注于无人船艇技术研发、生产及销售于一体的高新科技企业，也是目前国内唯一实现批量生产和国内外广泛销售的无人船艇供应商。

4月16日，张云飞向记者介绍云洲智能无人船艇研发历程。人民网 李申摄

“无人船艇靠‘两条腿’走路，一条腿是智能控制技术，要求无人船在水上独立自主航行并执行任务；另一条腿是装备总体控制技术，海洋高温、高盐、高湿的环境，对船艇可靠性、稳定性有很高的要求。因此，我们必须对减震、降噪、隐身等进行综合设计。”

张云飞和他的团队从“零”开始，在智能控制，模块化分布等各个方向深入钻研。通过十多年的自主研发，公司攻克了多项无人船艇关键技术，打通从新型材料、自主控制、远程通讯、系统集成到多艇协同的技术图谱，不仅获得2013年第二届中国创新创业大赛企业初创组比赛第一名、2016年度海洋科学技术奖特等奖等多项奖项，还参与制定了中国现有的全部9项无人船艇行业标准。

“根据统计，我们公司已受理专利395项，包括发明专利143项，国际专利18项，其中自主航行、智能避障、协同控制等核心技术处于世界领先水平。公司目前400多员工中，有一半左右是研发人员，并在珠海、西安、新加坡等国内外城市设有研发中心。”

云洲智能自主研发的“海豚1号”水面救生机器人 人民网 李申摄

目前，该公司在珠海、深圳和香港设立了粤港澳大湾区总部基地，研发投产的无人艇销往全球30多个国家和地区，云洲智能无人船艇也已经投入珠海海上安防救援、警戒巡逻等多个领域。

作为大湾区独具区位优势的一极，珠海东邻香港，南接澳门，山海相拥、陆岛相望，是唯一与港澳陆路相连的湾区城市。除了地理位置优越，珠海也在后天发展上努着劲。珠海坚持创新驱动发展，加快建设广珠澳科技创新走廊，打造新时代高质量发展新引擎，目前全市装备制造领域高新技术企业达到246家。

未来已来，乘着大湾区东风，云洲智能信心满满。"对于海洋技术企业来说，大湾区具有独一无二、得天独厚的海洋自然禀赋，拥有国际化的科研基础和人才，发展中坚力量十足。"张云飞表示，“未来，我们希望深入与大学、科研机构等单位的合作，做好无人船艇产业化，加快海洋科技创新步伐，践行海洋科技强国梦。”

(责编：赵超、高雷)