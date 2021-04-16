人民网记者 毕磊

数字化时代，无处不在的云与智能正在促进产业数字化转型进程，助推百行百业的技术变革与能力跃升，也在深刻改变着我们的生活。近日，紫光股份旗下新华三集团在以“智行·见远”为主题的2021 NAVIGATE领航者峰会上发布了“云智原生”战略，宣布其业务将覆盖“芯云网边端”，产品将内生智能、全面云化，解决方案将集成智慧，释放数字价值，实现全域赋能。

新华三集团高级副总裁、中国区总裁张力在接受人民网记者采访时表示，新华三提出的“云智原生”代表着云与智能的架构和能力，立足“云智原生”的技术和平台，非数字原生组织也能够适应数字世界与物理世界的融合创新，转变成为数字原生组织，从而实现数据价值释放，加速转型升级。

新华三集团高级副总裁、中国区总裁张力。受访者供图

科技创新助力智慧城市建设

全球城市化进程不断加快，城市治理议题日趋复杂多元。据德勤发布的《超级智能城市2.0:人工智能引领新风向》报告显示，随着全球城市化的进程以不可阻挡的趋势向前推进，中国超过89%的地级以上城市都在建设新型智慧城市。数据显示，作为智慧城市建设的赋能者，新华三集团在2020年已参与建设超过60个智慧城市，目前累计参与建设超过200个智慧城市项目。

“呼和浩特市智慧城市建设项目从框架规划之日到落成只用了100天时间。”据张力介绍，在短短三个月内实现项目落地的呼和浩特城市大脑由一个城市大脑智能中枢，感知、数据、安全、“爱青城”APP四个基础支撑体系，以及由此生成的N个智慧应用组成，即“1+4+N”。在创造城市大脑建设的呼和浩特新速度的同时，新华三集团也将帮助呼和浩特实现“一屏统揽全城，一部手机享青城”的创新变革。

呼和浩特城市大脑。受访者供图

“智慧城市项目未来也会持续运营，让智慧城市真正生长起来。”正如张力所说，新华三集团的智慧新城解决方案并非止步于现代城市建设，而更像是智慧城市的缩小版，会沿着城镇化发展持续向下延伸，打造数字乡村解决方案，从乡村到城市，全力推动整个社会治理的现代化发展，服务于数字中国建设。

“云智原生”加速释放数据价值

随着数字化的不断发展，我们所处的物理世界不断数字化，向数字世界贡献数据，而数字世界也通过平台、应用的智能能力，反馈给物理世界以价值，两者循环往复，使得云与智能成为了支撑数字世界的根基。

对此，张力告诉记者，2021年新华三将致力于打造内生智能的产品和集成智慧的解决方案，而云在数字化创新中的作用，对于新华三的业务、产品和解决方案也提出了更为全局和系统的方向指引。正是基于“云智原生”战略，新华三在领航者峰会上发布了“数字大脑2021”，实现了智能数字平台的重大升级，从而能够更好地赋能客户迈入数字化应用的新阶段。

面对“多云无界协同、业务敏捷重构”的新要求，“数字大脑2021”在云与智能平台上实现了关键性升级。据介绍，作为云与智能平台的载体，紫光云3.0实现了架构统一、无界混合、极简运营、一致体验，能以紫鸾平台实现“管理一平台、应用一架构、SDN一张网、安全一策略”，以绿洲平台提供成熟的数据运营体系、成熟的应用创新引擎、成熟的生态协同套件，助力百行百业客户实现数字化转型。

新华三集团高级副总裁、中国区总裁张力。受访者供图

锚定数字化转型新航向

当前，数字经济正在成为全球经济复苏和增长的重要驱动力，对于扩展新的经济发展空间、推动传统产业转型升级、促进经济可持续发展、提升社会管理和服务水平、带动创新具有极为重要的战略意义。

张力表示，面对发展新机遇，2021年新华三将紧跟国家创新驱动发展步伐，抓住国内大循环为主的契机，继续聚焦运营商、行业云、智慧城市和大商业市场等领域，加速推动数字政府、行业数字化转型。

此外，张力详细介绍了新华三在生态领域的市场战略。2021年新华三将在经营渠道下沉与合作伙伴大力扶持两方面实现‘两端’发力，希望在年内达成3000家经营渠道下沉到四五线城市的经营拓展。未来，新华三将以绿洲平台为基石，持续践行无界生态战略，全面促推无界生态的纵深演进，与广大生态合作伙伴共促行业数字化转型。

张力最后表示，未来新华三将通过云智原生的技术创新、应用落地、生态建设等方面的持续努力，加快数字世界释放数据价值，持续推动数字世界与物理世界的价值交换，携手百行百业创造更加美好的数字未来。

(责编：孙红丽、高雷)