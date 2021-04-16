4月15日，恰逢国家安全教育日，《魅力之光，伴你成长》的公益宣传片正式对外发布。该片由中国工程院院士胡思得、叶奇蓁，中学阶段参加过“魅力之光”的3位在校大学生以及核工业资深从业者中国核学会理事长王寿君，中国核电党委副书记杜运斌共同完成，真诚邀请广大中学生及普通公众积极参加“魅力之光”核科普活动，标志着由中国核学会和中国核能电力股份有限公司主办、中核核电运行管理有限公司承办的第九届“魅力之光”杯核科普知识竞赛暨全国核科普讲解大赛全面启动。

“魅力之光”活动是国家核安全局、国家能源局、国防科工局、中国科协指导，中国核学会和中国核能电力股份有限公司主办的国内首屈一指的核电科普明星品牌活动，从2013年起，每年举办一次，已是第九届，带动了240多万中学生积极参加核电科普知识竞赛，并有300多名优秀中学生走进秦山核电、江苏核电、福清核电、三门核电、海南核电、辽宁核电、漳州能源等核电基地进行深度体验，与核电现场、核电人进行近距离接触和交流，并获得广泛赞誉和认同。

叶奇蓁院士指出：“核电是一个先进的高科技的能源，它为我们实现碳达峰、碳中和提供了有力的支持。我们的运行记录在全世界来讲都是站在前茅的，我们没有发生过任何一次有放射性释放的、外泄的这样事故。中国的核电是非常安全的。希望大家通过这次科普活动，能更深入的了解核电，能更好的支持核电！”

胡思得院士讲到：“能够为核事业作出过贡献，这是我一生中最值得骄傲和引以自豪的。希望年轻的同志能够继续发扬两弹一星精神，发扬为国争光的这种精神，为我们国家的核事业的发展做出更大的贡献。希望大家继续积极参与和支持“魅力之光”的核能科普活动! ”

王寿君表示：“核科技、核工业的创新发展，离不开核科技从业者智慧和汗水的付出，也离不开全社会了解核科学、学习核科学、支持核科学的良好氛围。‘魅力之光’就是一个很好的核能科普活动。通过丰富多彩的活动形式，拉近公众和核科技的距离，同时也给孩子们提供一条探索核科学的有效路径。诚挚邀请大家支持参与“魅力之光”活动。”

杜运斌指出：“ ‘魅力之光’是我国核能科普的响亮品牌。‘青春、梦想、科学、友谊、团队’都成为‘魅力之光’的重要品牌关键词。核工业发展前景广阔，我们还将拓展核能供汽、核能供暖、核能制氢等产品和服务，推进技术应用，进一步提升核能多用途利用水平。。真诚地邀请更多的朋友为加快推动我国绿色低碳发展，贡献您的一份力量！”

中学阶段曾参加魅力之光核电科普活动，如今就读东北电力大的吴倩香、西安交通大学的陈加伟、北京大学的赵润涛也分别出镜讲述了自己因为魅力之光带来的改变、获得成长以及对于未来追求核电梦、成才梦的期许，向同龄人发出了参加活动的真挚邀请。

据悉， 2021年的魅力之光核科普活动分为知识竞赛环节和全国核科普讲解大赛两个环节，其中知识竞赛环节在竞赛期间将发放不少于5万元的现金红包，并赢得比赛积分，积分最高的选手除获得有关奖励之外，前10名后续将获机会观摩在秦山核电举办的全国核科普讲解大赛并参观秦山核电站、嘉兴南湖等。

科普讲解大赛的参赛选手为核科普工作者、兼职核科普讲解人员、核科学传播爱好者（职业不限、年龄16周岁以上），鼓励广大核科技人员参赛。主办方6月5日前对完成有效注册并按规定提交作品的选手组织专家进行视频评审，遴选出不多于25名选手进入半决赛。比赛与全国科普讲解大赛对标。其中7月中下旬举行总决赛，评选出的前3名选手荣获中国核学会颁发的全国核科普十佳使者荣誉称号及2021年“魅力之光”杯全国核科普讲解大赛一等奖证书，并优先向国家部委推荐参加全国科普讲解大赛决赛。

(责编：孙红丽、吕骞)