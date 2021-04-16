4月15日，由中国人民银行与国际货币基金组织联合举办的“绿色金融和气候政策”高级别研讨会在北京举行。

本次“绿色金融和气候政策”高级别研讨会主要围绕绿色金融和气候政策相关议题展开，兴业银行行长陶以平在“金融机构和投资者的作用”主题讨论时表示，气候变化问题是全球性挑战，事关人类命运，绿色金融是应对这一挑战的重要途径。中国始终站在创造世界更加美好未来的高度，对应对气候变化态度鲜明、信心坚定，这些年来在推动绿色循环低碳发展方面付出了巨大努力。

陶以平以兴业银行为例，多年来始终不忘初心，积极践行生态文明建设、加快绿色发展等先进理念，把助力绿色发展作为重要使命，自2006年与国际金融公司合作推出国内首个节能减排融资产品以来，相继推出了排污权抵押贷款、碳资产质押贷款、蓝色债券等一系列引领中国市场的绿色金融产品与服务。2020年，牵手福建省内首批23家金融机构签署生态环境多方共治行动倡议。截至今年3月末，该行累计为3万多家企业提供绿色融资超过3万亿元，绿色融资余额超1.2万亿元。

地球是人类共同的、唯一的家园。陶以平建议全球金融机构要在资源配置、碳金融创新、推进自身的碳中和等方面练好内功，强身健体，以更加专业优质的金融服务助推实现低碳、绿色发展，为人类可持续发展贡献更多力量。

一方面，按照碳达峰、碳中和实施路径，结合自身发展战略，积极调整信贷政策与信贷结构，促进社会资金从高耗能、高排放领域向低耗能、低排放的领域流动，适应碳中和、服务碳中和、受益碳中和。积极借鉴ESG理念方法，将气候和环境风险纳入到业务全流程考量，从体制机制上加强气候和环境社会风险管理。

另一方面，以全国碳市场建设为契机加强碳金融创新，围绕碳配额履约、交易和碳资产增值、盘活等需求创新开发相应的碳金融产品和服务，促进更多控排企业碳减排、碳抵消，促进碳市场的价格发现、引导资源配置和管理环境气候风险目标的更好实现。

同时，积极推进自身的碳中和，推动自身的科学低碳转型。陶以平表示，兴业银行正在研究加入联合国《立即实施气候中性》倡议，将通过该国际公认的碳中性体系，确立自身碳达峰、碳中和的目标和工作路线图，推动全行科学低碳转型。此外，兴业银行还希望在气候和环境信息披露试点、环境压力测试、绿色金融产品创新、绿色标准国际对接、赤道原则标准修订等领域继续与国际组织和金融机构开展深入交流合作，与全球其他金融机构携手应对全球气候变化。

(责编：孙红丽、吕骞)