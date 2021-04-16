人民网北京4月16日电 （王仁宏）“一季度中央企业累计实现净利润4152.9亿元，同比增长2.2倍，较2019年同期增长31.1%，两年平均增长14.5%；3月当月中央企业实现净利润1807.9亿元，月度净利润已连续11个月超过1000亿元，连续9个月同比保持两位数增长；3月当月和一季度累计净利润均为历史同期最高水平……”在国新办今日举行一季度央企经济运行情况新闻发布会上，国务院国有资产监督管理委员会秘书长、新闻发言人彭华岗介绍了2021年一季度中央企业经济运行情况。

彭华岗表示，今年以来，中央企业延续了去年下半年以来的恢复性增长态势，生产运行平稳有序，经营效益再创新高，呈现出稳中上升、稳中加固、稳中向好发展态势，实现首季“开门红”。

营业收入保持较快增长。据介绍，一季度中央企业累计实现营业收入7.8万亿元，同比增长30.1%，较2019年同期增长14.7%，两年平均增长7.1%。3月当月中央企业实现营业收入3万亿元，创同期历史最好水平，月度收入规模连续8个月同比正增长，连续4个月保持两位数增长。

重点行业产销稳步增长。一季度中央企业重点产品产销两旺，与2019年同期相比呈平稳增长态势。发、售电量分别同比增长24%、24.3%，比2019年同期增长14.9%、14.3%；国内原油产量超过去年同期水平，比2019年同期增长2.1%；原煤产量和商品煤销量分别同比增长9.1%、23%，比2019年同期增长14.3%、27.2%。

固定资产投资快速增长。一季度中央企业累计完成固定资产投资（不含房地产）4978.9亿元，同比增长36.5%，较2019年同期增长29.7%，两年平均增长13.9%。3月当月中央企业完成固定资产投资1914.4亿元，同比增长12.9%，比2019年3月增长17.5%。

中央企业一季度经济运行取得良好成绩，为实现全年生产目标打下了坚实基础，为国民经济平稳健康发展提供了有力支撑。彭华岗表示，下一步，国资央企将立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，坚定信心、乘势而上，稳中求进、奋力拼搏，确保实现全年目标任务，为推动“十四五”开好局起好步、全面建设社会主义现代化国家作出新的更大贡献。

(责编：王仁宏、高雷)