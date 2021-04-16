人民网北京4月16日电 （记者余璐）记者从中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）2021年一季度经营分析会获悉，一季度，围绕推动企业高质量发展大局，中国节能聚焦主责主业，通过全力开拓市场、坚持改革创新、狠抓经营管控、紧盯管理提升、扎实开展对标一流和提质增效行动等一系列务实举措，实现主要经营指标同比大幅增长，取得了生产经营“开门红”。

数据显示，一季度，中国节能营业收入同比增长42.72%；利润总额同比增长96.39%。良好的开局，为中国节能“十四五”开好头、起好步打下坚实基础。

营收净利“双提升” 经营发展质量不断优化

一季度，国内节能环保行业有所回暖，但全球范围内疫情仍在持续，行业发展仍面临着较为严峻的挑战。

面对新形势新挑战，年初以来，中国节能全面贯彻中央经济工作会议精神和中央企业负责人会议精神，坚持稳中求进工作总基调，在做好疫情常态化防控基础上，全力推动集团公司高质量发展，通过扎实抓经营、控成本、压费用、抢市场、保指标、防风险，各项工作取得了实实在在的成绩，为中国节能全面完成年度目标任务奠定坚实基础。

发展质量不断优化。一季度，中国节能营业收入同比增长42.72%，利润总额同比增长96.39%，归母净利润大幅改善；新产业、新业态、新商业模式，即“三新”营业收入大幅增长；经营活动现金流显著改善，科技创新投入继续加大；成本费用和“两金”增幅低于营业收入增幅，资产周转效率加快，集团整体经营发展质量与运营效率持续优化。

主业板块持续向好。一季度，中国节能旗下节能、环保、清洁能源、大健康和综合服务板块均实现盈利。值得一提的是，一季度，中国节能绿色电力装机容量1311.56万千瓦，同比增长6.72%；发电量55.32亿千瓦时，同比增长34.12%，相当于减排二氧化碳424.8万吨，节约能源170.4万吨；处理固体废弃物433.22万吨，同比增长50.2%，固废日处理能力达到10.26万吨，继续位居行业第一阵营。此外，制水及处理污水7.31亿吨，同比增长87.8%，COD累计消减量11.83万吨，同比增长1.44倍。

市场开拓取得实效。围绕国家重大区域发展战略，中国节能持续发挥长江大保护污染治理主体平台作用，聚焦主业，主动出击，紧盯重点市场和重大项目，市场开拓形势喜人。一季度，全系统累计中标/签约项目428项，较去年同期增长569.69%。

提质增效成效明显。一季度，中国节能牢固树立“过紧日子”的思想，开展提质增效专项行动，采取积极有力措施，持续推进降本增效，不断提高经营效能。截至目前，降本控费成效显著，各级企业整体价值创造意识、成本管控意识、市场化意识明显提高。

坚定发展信心 努力开创高质量发展新局面

今年是“十四五”开局之年，也是中国节能开启高质量发展新征程的第一年。在肯定成绩的同时，也必须清醒地看到，当前企业发展面临诸多新的困难与挑战。

作为一家以节能环保为主业的中央企业，中国节能党委书记、董事长宋鑫表示，中国节能将准确把握新时代央企的责任使命，坚定发展信心，保持战略定力，主动担当作为，在构建新发展格局的过程中推动企业高质量发展。

一方面，中国节能将抢抓碳达峰、碳中和带来的新机遇，聚焦集团公司“十四五”战略，持续推动主业板块健康可持续发展，包括做强做优清洁能源传统主业、做大做优生态环保核心主业、做精做优生命健康战略机遇产业、做美做优绿色建筑平台业务、做强做优绿色材料成长业务等。

另一方面，多措并举，努力开创中国节能高质量发展的新局面。采取包括加大市场开拓力度，以增量业务支撑高质量发展；开展原创技术研究，以科技创新提升高质量发展成效；聚焦战略目标达成，以绩效考核引领高质量发展；加快资源整合步伐，以深化改革激发高质量发展活力；深化对标一流行动，以提质增效夯实高质量发展基础；健全风险管理机制，以风险防控筑牢高质量发展底线等具体举措，提升中国节能高质量发展成效。

“奋发作为求突破，创新实干开新局。中国节能系统上下将进一步迎难而上、锐意进取，为全面完成国资委年度考核目标任务，实现集团公司高质量发展奋力拼搏。”宋鑫说。

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