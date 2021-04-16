人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

6张海报读懂中央企业一季度“成绩单”

2021年04月16日15:46 | 来源：人民网
小字号

【编者按】4月16日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，国务院国有资产监督管理委员会秘书长、新闻发言人彭华岗介绍2021年一季度中央企业经济运行情况。据彭华岗介绍，一季度中央企业累计实现净利润4152.9亿元，同比增长2.2倍，较2019年同期增长31.1%，两年平均增长14.5%；3月当月中央企业实现净利润1807.9亿元，月度净利润已连续11个月超过1000亿元。中央企业生产运行平稳有序，经营效益再创新高，呈现出稳中上升、稳中加固、稳中向好发展态势，实现首季“开门红”。

（文案、设计：李楠桦 资料来源：国新网）

(责编：李楠桦、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
6张海报读懂中央企业一季度“成绩单”
　　【编者按】4月16日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，国务院国有资产监督管理委员会秘书长、新闻发言人彭华岗介绍2021年一季度中央企业经济运行情况。据彭华岗介绍，一季度中央企业累计实现净利润4152.9亿元，同比增长2.2倍，较2019年同期增长31.1%，两年平均增长14.5%；3月当月中央企业实现净利润1807.9亿元，月度净利润已连续11个月超过1000亿元。…
新华三张力：“云智原生”加速释放数据价值 锚定数字化转型新航向
　　数字化时代，无处不在的云与智能正在促进产业数字化转型进程，助推百行百业的技术变革与能力跃升，也在深刻改变着我们的生活。近日，紫光股份旗下新华三集团在以“智行·见远”为主题的2021 NAVIGATE领航者峰会上发布了“云智原生”战略，宣布其业务将覆盖“芯云网边端”，产品将内生智能、全面云化，解决方案将集成智慧，释放数字价值，实现全域赋能。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部