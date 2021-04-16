【编者按】4月16日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，国务院国有资产监督管理委员会秘书长、新闻发言人彭华岗介绍2021年一季度中央企业经济运行情况。据彭华岗介绍，一季度中央企业累计实现净利润4152.9亿元，同比增长2.2倍，较2019年同期增长31.1%，两年平均增长14.5%；3月当月中央企业实现净利润1807.9亿元，月度净利润已连续11个月超过1000亿元。中央企业生产运行平稳有序，经营效益再创新高，呈现出稳中上升、稳中加固、稳中向好发展态势，实现首季“开门红”。

（文案、设计：李楠桦 资料来源：国新网）

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