4月15日,快手与上海市政府新闻办公室达成战略合作共识并共同举办签约仪式。今后，双方将发挥各自优势、互相赋能，在政务宣传、城市推广、产业合作、媒体融合、人才培养等领域开展多方位合作，为上海“五个中心”建设营造良好氛围，助力上海加快建设成为卓越的全球城市和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市。

上海签约仪式现场，上海市政府新闻办政务号“@上海发布”也正式宣布入驻快手，未来快手将助力该账号实现快速发展,通过多层次的宣传手段、多维度的创新技术、多渠道的流量支持,联合打造政务新媒体在短视频领域的“上海品牌”。

现场,快手科技高级副总裁余海波表示:“快手在上海有着良好的用户基础,从政府机构到媒体单位,从入驻企业到普通市民,上海市对短视频、直播等新业态的理解和运用,令我们印象深刻。时值‘十四五’开局,面对做强做优‘五型经济’重大机会,上海市委市政府开放包容,积极拥抱移动互联网,用好新平台的决心也令我们十分钦佩。”他还表示,从与上海的合作出发,快手将助力更多城市加速布局“新基建”,为新经济发展注入新动能。

协议透露,双方将共同推动快手在上海深度布局和建设商业产品体系,通过规划建设快手公司上海团队,吸引招聘技术研发、商业化营销等方面优秀人才,逐步打造千人以上规模团队,建立快手商业化区域运营中心,构建以产业纵深为中心,具有快手特色的商业产品体系。双方还将以政务号“上海发布”为开端,依托快手“短视频+直播”的平台优势,共同打造上海快手政务号矩阵。同时,在媒体融合发展、上海城市品牌形象宣传、线下品牌活动落地以及良好舆论环境营造等方面,快手与上海市政府新闻办将展开进一步合作,持续推广上海的城市形象、彰显上海的城市品格,为上海的城市数字化转型贡献力量。此外,双方将深化产业合作,积极发挥自身资源优势,围绕汽车智造、游戏电竞、传统消费等开展产业峰会、游戏赛事、购物节庆等线上线下活动,为上海产业发展提供便利条件。

快手科技服务电商负责人倪玮也出席签约仪式,并介绍了快手科技针对上海的独有政策及产业情况。据他透露,针对入驻快手的上海企业,平台将推出流量资源、内容资源、运营资源等全方位的扶持政策,让商家能切实享受到线上强大的获客和交易转化福利。从入驻、推广到交易,快手提供全链路一对一专人免费指导及每日上亿次流量曝光扶持。针对有付费短视频策划与制作需求的企业,快手将承担90%的制作费用作为补贴,同时提供优质达人的撮合沟通,帮助企业低成本、高效率适应数字化转型。

短视频正在日益成为数字经济与实体经济深度连接的“桥梁”,不仅在政务宣传和文娱产业上，短视频也在工业制造、电子商务、人才就业等方面发挥着越来越大的“视觉动能”。记者获悉,上海市后续还将与快手共同打造短视频时代下的城市名片。此次合作,也成为“短视频+直播”赋能城市经济转型的重要典型,为更多城市进行类似合作指明了方向。

(责编：孙红丽、吕骞)