面对日益剧增的国民健康管理需求，保险行业由单一风险发生后赔付，向健康管理方案提供转型，从“病后赔付”到“提前预防”， 平安人寿致力满足客户全生命周期、全健康状态的需求，顺应保险行业新风向，积极探索健康管理服务。

由被动赔付向主动管理转变 强化大病保障

2019年修订的《健康保险管理办法》中将健康管理服务成本在健康保险产品中的占比从10%提升至20%。商业健康险作为健康服务产业链条的重要整合者，涉足健康险领域的保险公司纷纷开始创新探索，除了提供风险保障外，开始关注如何更好地管理消费者的健康，将健康险服务和内涵在更大程度上进行拓展延伸。

对此，平安人寿党委书记杨铮表示，通过增加健康管理服务的占比，强化健康险产品保险与服务的综合特征，鼓励更多被保人参与健康管理，提前预防，从“事后理赔”转向“事前预防”，体现“治未病”的理念。

近年来，保险公司的角色和定位近年来也逐渐发生着新的变化，从提供单纯的风险保障产品向健康管理方案的制定者和执行者等多元化角色转变。当前，越来越多险企在提升国民健康管理水平上发力，让用户把治疗疾病的钱花在预防疾病上，借助系列数字化科技手段，为客户带来“保险+健康”的保险方案。一方面通过系列的线上线下健康管理服务对用户进行有效引导，例如督促用户坚持运动改善身体素质，提供更好的医疗服务；另一方面也降低保险公司的自身赔付风险，最终达到双赢局面。

为响应监管新规，确保重大疾病保险新老规范平稳切换，助力健康中国建设，平安人寿去年起就陆续布局，立足客户需求，推出系列“创新”举措。上市的新定义重疾产品，以“新重疾+新服务”的健康管理融入其中，构筑完整的健康管理闭环体系。

此外，平安人寿也针对慢病人群提供完善的慢病管控方案，如发现血糖异常，可进行免费专项体检，专家会根据血糖数据，为客户制定个性化的控糖方案，并定期随访追踪。

让保险更有温度 助力保险业转型升级

2016年，平安人寿进行了“保险+健康管理”的新探索，推出配合重疾保险的健康管理服务“平安RUN”，激励用户持续跑步，强身健体。2021年，平安人寿在重疾产品体系升级的基础上，创新推出“产品+服务”新模式。不仅为用户提供专业的保险保障，更推出“平安臻享RUN”健康服务计划，构建“保险+健康、慢病、重疾、养老”的服务生态圈，为客户提供日常健康服务、小病专业诊疗、慢病预防管理、大病专案管理的全方位的健康管理服务，伴随着产品触达客户的日常生活。

此外，“平安臻享RUN”覆盖了用户“健康、亚健康、小病、慢病、大病”五大场景，渗透到整个生命周期的不同阶段，让每个个体和家庭都能享受到“健康有呵护，亚健康有督促，小病有陪护，慢病有照护，大病有专护”的周到服务。

(责编：孙红丽、吕骞)