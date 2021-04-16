人民网北京4月16日电 （记者李彤）随着全球IT生态格局的演变，如何建立基于安全的IT架构和标准，营造安全可控的信创生态体系，保障我国经济数字化转型是各界关注的话题。有业界人士表示，在信创产业快速发展的过程中，明晰产业链上下游的对接适配标准很重要，有助于构建国产化信息技术的软硬件架构体系，应对核心技术和关键环节的“卡脖子”问题。

信创产业，即信息技术应用创新产业，从产业链角度看，主要由基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全等环节构成。其中，芯片、整机、操作系统、数据库、中间件是最重要的产业链环节。2006年，国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》将“核高基”（核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品）列为16个重大科技专项之一，标志着信创产业的起步。

有业界人士表示，创新产业发展的核心是通过行业应用，构建国产化信息技术软硬件、底层架构体系和全生命周期的生态体系。多年来，国际巨头几乎垄断了数字化基础设施中的软硬件，带来了信息系统运营的不确定性因素。

“为摆脱这一现状，国家提出了‘2+8’安全可控体系，我国IT产业将在基础硬件、基础软件、行业应用软件、信息安全等领域迎来黄金发展期。”上述业界人士说。

据《中国信创产业发展白皮书（2021）》显示，到2023年，全球计算产业市场空间1.14万亿美元，中国计算产业市场空间接近全球的10%。按照50%为信创产业市场规模计算，2023年中国信创产业市场规模将突破3650亿元。以CPU市场为例，庞大的整机制造能力意味着巨量的CPU采购，中国芯片自给率要在2025年达到70%。

“信创产业是实现高质量发展和改革创新的核心内容，未来信创产业发展将和中国网络安全产业结合愈加紧密。”在近期召开的“2021中国信创产业安全生态高峰论坛”上，中国工程院院士倪光南表示，要把开源软件成功的经验移到芯片和硬件方面。特别在未来国产化替代进程中，软件安全开发流程、自动化安全检测技术和开发人员的安全意识，都是十分重要的工作和经验。

在推动信创产业融合发展的过程中，明晰产业链上下游的对接标准十分关键。作为信创工委会牵头的音视频标准制定主笔单位，亿联网络负责人林小盛介绍说，目前国内行业正在积极围绕数字化应用，推动国产操作系统、CPU等软硬件厂商，进行产品底层架构的互测认证，进行深度适配。这一方面是打破国外IT企业的技术、标准和产品垄断，另一方面是助力国内信创产业的有效对接。

林小盛表示，信创产业链相关环节的标准正在陆续出台和推广，音视频标准的制定是希望通过应用环节，推动产业链的加速对接。但由于国内产业缺乏统一的对接标准和产品形态，加大了互相之间互联的难度，对传统产业的数字化转型带来了困扰。

“这是一项系统化、逐步开展的工作，对产业发展具有指导意义。目前先从具有市场影响力的龙头企业开始推广，推动核心模块的国产化适配，与国内的操作系统和CPU做对接。以前大家顾虑国产CPU的性能，现在看国内产品的性能能够进行适配和应用。”林小盛说。

对于标准推广面临的“瓶颈”，林小盛说，要逐步解决早前产业链条上下游企业使用的私有化协议，以核心模块为抓手，加快推广互通标准和搭建架构，采取“两条腿走路”。一方面在重点领域、重点行业加快标准的推广，相关环节开放兼容；另一方面通过软硬件产品的迭代与标准进行对标。“相信通过核心基础关键技术的研发，以应用为抓手，能够助力信创产业的高效发展。”他说。

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