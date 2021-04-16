人民网北京4月16日电 （孙阳）4月16日，中国中铁置业与长春城市发展集团合作开发的长春东北亚国际博览中心项目正式开工。据悉，该项目位于长春市永春新区，建成后将成为东北地区综合规模最大、承载能力最强、配套功能最全、科技水平最新的会展产业新高地。

长春东北亚国际博览中心正式开工。中国中铁置业供图

会展业是现代服务业的重要组成部分，对完善城市功能，提升城市形象，促进经济社会发展与城市建设具有重要意义。据介绍，此次投资开发的长春东北亚国际博览中心项目，是长春市推动城市产业转型升级和产城融合发展、构建现代高端服务业“延短链”的重点项目，是长春城市向南再造一座现代化新城的起点。项目以“东北亚展贸集群、新时代宜居典范”为定位，计划总投资约400亿元，其中，会展综合体板块总投资约60亿元，计划2023年底部分建成并投入使用。

作为东北区域最新一代的国际展览中心，长春东北亚国际博览中心依托国家战略与区位优势，将进一步提高长春展会的硬件水平和办展规模。未来，围绕现代农业、光电产业、装备制造业、生物医药、文旅产业、数字产业等重点产业，将引入具有国际影响力的大型展会资源，打造长春经济发展的重要引擎。

长春市副市长周贺在项目开工仪式上表示，东北亚国际博览中心项目将有力助推会展业及关联产业高质量发展，为长春市加快建设现代化都市圈做出积极贡献，为扩大开放合作搭建共赢平台。

中国中铁党委常委、总会计师孙璀表示，中国中铁将全面发挥“投资、融资、建设、运营”产业链优势，全力支持中铁置业把项目开发建设好，把这个项目打造成为东北亚区域综合规模最大、承载能力最强、配套功能最全、科技水平最高的会展新高地。

据了解，中国中铁近年来积极响应东北振兴的号召，逐年加大东北三省城市轨道交通、产业园区、高速公路、矿产资源等项目投资建设力度，在吉林省累计投资建设长春地铁5、6号线、长春新区城镇化、中韩食品产业园、光电子信息产业园、数字经济产业园、吉林高速公路、东北亚国际物流港等项目近百个。

中国中铁置业作为中国中铁房地产板块旗舰企业，近年来积极推进以会展为核心的城市片区开发政企合作新模式。公司成功开发的中铁青岛世界博览城项目成为东亚海洋合作平台永久会址，年各类重要展会参展参会单位逾万家，参展参观人数逾350万人次，解决就业岗位1万余个。

(责编：孙红丽、高雷)