首创·天阅山河产品品鉴会落幕
2021年04月16日17:49 | 来源：新华网
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原标题：首创·天阅山河产品品鉴会落幕
4月15日，“首创向新 阅生万物——首创·天阅山河产品品鉴会”在北京落幕。首创置业北京公司助理总经理张冬林表示，首创置业作为中国地产综合营运商，深耕城市建设，以国企的坚守与担当，不断赋能城市发展。
“首创置业以区域营运思维，在西四环大瓦窑区域打造一平方公里首都金融科技住区。首创·天阅山河在规划、建筑、景观、空间、美学、会所等方面追求创新，建设商业配套、规划教育用地、自配幼儿园，整合区域资源，构建全维都会生活圈，满足业主居住品质的升级需求”张冬林介绍到。
随着大健康时代的到来，为满足和引领消费者健康居住升级需求，房企需不断提升项目自身的产品力和竞争力。首创置业北京公司产品设计负责人刁志远表示，首创·天阅山河从“声光水气品”五感维度出发，打造15大高定人居科技系统，涵盖声音、光线、温度、空气、湿度、收纳、智能、节能、礼序等方面，全方位创新跃升，配置全系科技系统，如毛细管网辐射空调系统、24小时置换新风系统等，营造恒温恒湿恒氧恒静恒洁的健康奢居。
据悉，首创首创·天阅山河定制157㎡、135㎡及109㎡三种核心户型，实现超阔面宽规制，以现代人居理念重构空间功能和生活方式。
(责编：孙红丽、吕骞)
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