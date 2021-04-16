4月15日，拼多多“多多读书月”宣布启动5000万元读书基金，联合数十家出版社、图书公司对中外经典名著、畅销图书等进行专项补贴。即日起，《史记》《万历十五年》《乡土中国》《社会契约论》《中国哲学简史》《飞鸟集》等上千款正版好书正式登陆百亿补贴频道，专项补贴书目中，优质图书价格最低可至每本2.5元。

同日，拼多多与上海图书馆行业协会、上海书刊发行行业协会等一同成为上海市全民阅读联盟首批十家发起单位。

据悉，拼多多于3月31日启动“多多读书月”活动，全力营造“平价好书 全民悦读”的良好氛围。读书月活动丰富多彩，不仅与作家、出版社等联合行动，为不同阅读群体打造丰富立体的专项活动，还与各地政府、媒体合作开启“书香角”公益捐赠计划，为偏远地区的中小学生送去书香。

“多多读书月”负责人表示，此次“知识普惠行动”致力于“以经典致敬阅读”，补贴书目由十余位资深编辑从诺贝尔文学奖、雨果奖、星云奖、茅盾文学奖、施耐庵文学奖等获奖作品及全网各大阅读榜单中精选而来，包括商务印书馆、三联书店、人民文学出版社、中信出版社、中华书局等出版的众多经典名作。入选图书上千款，可享受读书基金补贴，帮助平台近8亿用户以全网最低价实现“悦读”。用户通过拼多多App百亿补贴频道或搜索“读书月”“多多读书月”便可从平台辑录的读书清单里以优惠价格“拼购”所喜爱的书籍。

目前，拼多多已引进超过2700家出版社、图书公司、渠道商，并联合中国人民财产保险股份有限公司推出“正品保证保险”，覆盖海量图书商品，为消费者提供更加放心的知识消费体验。

“多多读书月”负责人表示，下一步，平台将继续加大对正版好书的补贴力度，通过多种形式满足消费者需求，对优质创作者出台举措进行多元化扶持。

(责编：孙红丽、吕骞)