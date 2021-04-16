2021中国宁夏（沙坡头）·第十一届丝绸之路大漠黄河国际文化旅游节新闻发布会现场。人民网记者 李栋摄

人民网北京4月16日电 （记者李栋）今日，2021中国宁夏（沙坡头）·第十一届丝绸之路大漠黄河国际文化旅游节新闻发布会在京召开。本届文化旅游节将于4月至10月在宁夏回族自治区中卫市沙坡头等景区举行。

宁夏回族自治区文化和旅游厅二级调研员宣里表示，中卫大力发展全域旅游、云计算等新兴产业，深入实施“旅游+”融合发展模式，通过挖掘独特的旅游资源和深厚的文化底蕴，推动大漠、黄河、湿地、草原、高山和城市休闲六大旅游板块的协同发展，形成了禀赋独特、要素齐全的旅游资源体系。

据介绍，本次文化旅游节将围绕中国共产党建党100周年和中卫康养旅游元年主题，策划开展航空旅游嘉年华、康养旅游发展论坛、丝路环球旅游盛典、黄河诗会、黄河数字音乐节、全国大漠健身运动大赛等系列主题突出、特色鲜明的活动。

“中国宁夏（沙坡头）·丝绸之路大漠黄河国际文化旅游节，自2000年开始举办以来，已是宁夏回族自治区及中卫市重点打造的品牌文旅节事活动，是促进与丝绸之路沿线国家及地区文化旅游交流合作的重要平台，成为了宁夏对外交流合作的重要桥梁和靓丽名片。”宣里说。

据了解，中卫目前已开通了北京、上海、重庆、成都、西安、石家庄、厦门、杭州、郑州等9个城市的航班，游客可乘坐直达航班到达中卫，身临其境感受“大漠孤烟直，长河落日圆”的雄浑与壮美。

(责编：孙红丽、高雷)