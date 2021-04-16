人民网北京4月16日电 （记者罗知之）银保监会今天召开2021年一季度新闻发布会，介绍一季度银行业保险业发展运行情况。银保监会财产险部主任李有祥在会上表示，车险综合改革实施半年来，车险市场运行平稳有序，“降价、增保、提质”阶段性目标初见成效。截至到3月底，消费者车均缴纳保费较改革前降低689元，降幅达到20%。

银保监会财产险部主任李有祥介绍，去年9月19日，银保监会发布了《关于实施车险综合改革的指导意见》，在全国范围内实施车险综合改革。前段时间，银保监会也专门召开了车险综合改革半年工作会议。改革实施半年来，车险市场运行平稳有序，基本符合改革预期。具体来看，呈现三方面特征：

第一，降费让利超千亿，消费者获得感明显增强。车险综合改革让消费者获得了实实在在的改革红利。截至到3月底，消费者车均缴纳保费较改革前降低689元，降幅达到20%。根据这个数字测算，从去年9月19日改革以来到现在，全国车险消费者为此减少保险支出超过1000亿，达到1047亿。同时，商业车险平均无赔款优待系数（NCD系数）由改革前的0.789下降至0.752，新车自主定价系数从改革初期的1.034下降到目前的0.975，许多驾驶习惯好、出险频率低的低风险车主享受到了更多的保费优惠。

第二，赔付水平大幅提升，保险保障程度明显增加。按照车险综合改革设定的目标，半年来车险综合赔付率水平由改革前的57%，升至今年3月末的71%，大幅上升14个百分点。车险的保障程度明显增加，交强险在价格不变的情况下，保障水平由改革前的12.2万提升到20万。商业第三者责任险平均保额提升44万元，由89万元提升到133万元，其中保额100万及以上的保单占比达到91%。车险赔付增加、保障程度提高，在促进道路交通安全管理水平不断提升方面发挥了重要作用。

第三，费用水平大幅下降，车险市场秩序明显好转。此次改革采用了釜底抽薪的有力举措，从根本上压降高费用的空间。到3月底，全国车险综合费用率为27.5%，同比下降了10个百分点。其中，车险手续费率为8.2%，同比下降近7个百分点，个别省市下降的更多，比如浙江车险手续费率低至5%，这已经是历史上最低的水平。车险业务及管理费率为19.4%，同比下降近4个百分点。同时监管保持高压态势，银保监会接连召开主要公司的监管座谈会、各银保监局的指导会，对市场异动的公司下发监管提示函，以及近期我们正在开展靶向检查，有效遏制高定价、高手续费等粗放经营行为。

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