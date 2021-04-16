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银保监会：一季度末银行业总资产同比增长9.2% 保险业增长11.7%

2021年04月16日18:17 | 来源：人民网
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人民网北京4月16日电 （记者罗知之）银保监会今天召开2021年一季度新闻发布会，介绍一季度银行业保险业发展运行情况。数据显示，一季度末，银行业总资产329.6万亿元，同比增长9.2%；保险业总资产24.3万亿元，同比增长11.7%。

银保监会统信部副主任刘志清表示，今年以来，我国经济继续保持恢复向好态势，今天上午发布的最新数据显示，一季度我国GDP同比增长18.3%，表明我国经济稳定恢复，金融支持对经济恢复起到了重要的推动和保障作用。

刘志清介绍，银保监会把服务实体经济放在更加突出的位置，助力市场主体渡过难关、恢复正常经营和生活，充分挖掘新动能和新的增长潜力，同时处理好恢复经济与防范风险的关系，银行业保险业保持了平稳运行的良好态势。

具体来看，一是资产和业务保持稳健增长。一季度末，银行业总资产329.6万亿元，同比增长9.2%。总负债302万亿元，同比增长9.2%。保险业总资产24.3万亿元，同比增长11.7%。银行保险机构资产增速合理适度，既有效满足实体经济恢复发展需要，也避免过快增长加大金融杠杆。一季度，银行保险机构主要业务实现稳健发展，人民币贷款余额同比增长12.6%，人民币存款余额同比增长9.9%，保险资金运用余额22.5万亿元，同比增长15.8%，保险公司实现原保险保费收入1.8万亿元，同比增长7.8%。

二是服务实体经济质效进一步提高。一季度，人民币贷款增加7.7万亿元，同比多增5741亿元，继续保持适度增长，为经济恢复和保市场主体提供稳定资金支持。信贷资金更多流向科技创新、绿色发展和小微企业、个体工商户、新型农业经营主体。一季度，银行保险机构新增债券投资约1.7万亿元，为政府和企业债券融资提供有力支持。一季度末，保险业提供保险保障金额2862万亿元，同比增长28.7%。一季度，保险累计赔付支出3951亿元，同比增长30.4%。

三是主要经营和风险指标处于合理区间。一季度末，不良贷款余额3.6万亿元，较年初增加1183亿元，不良贷款率1.89%，较年初下降0.02个百分点，逾期90天以上贷款与不良贷款比例81.5%，继续保持在较低水平。银行保险机构流动性总体保持平稳，商业银行流动性覆盖率141.8%，保险公司经营活动现金流稳定增长。

四是保持较强风险抵御能力。一季度，银行业新提取拨备4399亿元，拨备余额达到6.6万亿元，银行通过发行优先股、永续债、二级资本债等工具补充资本1800多亿元。一季度末，银行业拨备覆盖率183.8%，贷款拨备率3.5%。当前，商业银行资本充足率14.7%，保险业综合偿付能力充足率246.3%，核心偿付能力充足率234.3%，均保持较高水平。一季度，银行业净利润同比增长1.5%，实现了正增长，为保持合理的资本补充和风险抵御能力提供了坚实基础。

“下一步，银保监会将立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，深化金融供给侧结构性改革，继续指导银行保险机构扎实做好金融服务实体经济各项工作，有效防范化解金融风险，不断开创银行保险监管工作新局面。”刘志清说。

(责编：罗知之、高雷)

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