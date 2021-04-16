2021年汉诺威工业博览会线上举行
SAP展示 Industry 4.Now，打造更加灵活、敏捷的供应链
2021年汉诺威工业博览会于12日至16日在线上举行，在今年的线上汉诺威工业博览会上，SAP 展示了Industry 4.Now，如何利用工业物联网等技术，让企业的供应链更具灵活性和敏捷性。
据了解，SAP展示了一系列新功能和新应用，这些功能和应用计划于第二季度上市，能够支持企业将工业流程数据应用于整个价值链。
SAP 产品管理、制造和工业物联网负责人 Dominik Metzger 表示：“很多 SAP 客户的全球供应链都极其复杂。制造行业的企业通常都有着复杂的供应链网络，它们的供应商不仅遍布全球，还分成多个层级。正因为如此，面对突发的供应中断，很多企业都束手无策。SAP 客户的当务之急是设法高效地降低成本和提高生产力。对于 SAP 来说，核心问题是如何利用我们的创新技术帮助客户实现流程自动化。”
借助物联网、机器人等技术，实现物料供应自动化
SAP的产品管理团队构建了一个工业物联网产品组合，旨在帮助客户利用 SAP S/4HANA 软件全面实现流程自动化，比如补货流程和出货流程。该产品组合采用了机器人、内部物流流程数字化，并基于智能规则框架，根据实时数据确定合适的行动方案。
在装配线上，企业需要使用叉车和手动运输系统等设备拣取和运输物料，供后续安装使用。这种情况下，企业通常会采用看板流程，确保将物料准确供应给生产线上的生产和组装工位。
与此同时，基于云的智能规则系统将对传感器数据进行解析，确定在特定业务流程和应用中应该何时触发操作。SAP将这种物联网与 SAP Edge Services 的组合称为 “工业物联网”，因为是在工业环境中使用物联网数据。在另一项创新中，自动导引车 (AGV)将取代叉车司机自动拣取物料。
这些新功能适用于 SAP Digital Manufacturing Cloud 提供的业务场景。通过集成 SAP Manufacturing 解决方案系统和其他物流系统，客户可以无缝实施和使用这些新功能。
通过实现标准化，降低实施成本
SAP 与 MPI Group 联合开展的调研显示，2020 年，已经有客户在工厂和仓库试点这些有助于提升生产力的创新成果，但还未广泛推广使用，因为没有标准化的方法将 AGV 或机器等操作技术、传感器及其他设备集成到业务软件中。
SAP 已经开始着力将自动化技术集成到行业标准（如 OPC 统一架构， OPU-UA）中，并加大力度在实施管理上，从而帮助企业降低成本，提高生产力。
在过去的六七年里，SAP一直在努力降低这些实施项目的总体拥有成本，让客户能够实现大规模推广。除了标准化之外，SAP在云 — 边缘架构（Cloud – Edge）方面取得的技术创新也为我们提供了助力。
该解决方案通过利用边缘计算设备（通常是小型服务器），来确保工厂的关键流程始终保持运行。企业无需在每个工厂实施这些流程，只需要在云端集中进行配置，然后在工厂端的边缘服务器上运行这些流程。
此外，SAP Edge Services 和 SAP 物联网解决方案还提供了一项新功能，即自动识别技术。该技术可以自动将实体对象的移动与特定的流程步骤关联起来。通过实时更新状态，企业可以显著提高供应链的可靠性。这样，企业就能确保始终满足客户需求，应对全球的供应瓶颈。
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