原标题：浦发银行再度牵手上马 深度共建浦大喜奔购物节彰显城市品格

伴随“蓄力重燃，Back Stronger”的口号，2021浦发银行上海半程马拉松将于4月18日燃情回归。

自2020年起，浦发银行成为上海马拉松的荣耀合作商，并为跑者群体量身打造浦发梦卡之上海马拉松银联白金信用卡，其丰富的运动权益及“消费金融+体育”的跨界合作引起了业界关注；今年，浦发在原有合作基础上进一步升级跨界动作，借助半马赛事与品牌自有合作商圈的深度共建，全新推出了浦发信用卡“浦大喜奔购物节”特色活动。

据悉，“浦大喜奔购物节”是浦发银行信用卡联动上海分行，围绕上海半马沿线商圈所发起的购物主题活动。此次 “浦大喜奔购物节”不仅打破了以往体育跨界营销模式的局限，将受众从传统的参赛人群，扩延至观赛人员、赛事沿线商圈周边居民，乃至整个上海地区民众；同时，还为区域经济增加贡献了一份力量，借助消费热季，发挥本土优势，通过购物节的惠民消费举措，进一步促进本地零售业繁荣，也为广大消费者带来舒心的消费体验。

(责编：孙红丽、吕骞)