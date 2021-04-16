浦发银行再度牵手上马 深度共建浦大喜奔购物节彰显城市品格
2021年04月16日18:29 | 来源：中国网财经
小字号
原标题：浦发银行再度牵手上马 深度共建浦大喜奔购物节彰显城市品格
伴随“蓄力重燃，Back Stronger”的口号，2021浦发银行上海半程马拉松将于4月18日燃情回归。
自2020年起，浦发银行成为上海马拉松的荣耀合作商，并为跑者群体量身打造浦发梦卡之上海马拉松银联白金信用卡，其丰富的运动权益及“消费金融+体育”的跨界合作引起了业界关注；今年，浦发在原有合作基础上进一步升级跨界动作，借助半马赛事与品牌自有合作商圈的深度共建，全新推出了浦发信用卡“浦大喜奔购物节”特色活动。
据悉，“浦大喜奔购物节”是浦发银行信用卡联动上海分行，围绕上海半马沿线商圈所发起的购物主题活动。此次 “浦大喜奔购物节”不仅打破了以往体育跨界营销模式的局限，将受众从传统的参赛人群，扩延至观赛人员、赛事沿线商圈周边居民，乃至整个上海地区民众；同时，还为区域经济增加贡献了一份力量，借助消费热季，发挥本土优势，通过购物节的惠民消费举措，进一步促进本地零售业繁荣，也为广大消费者带来舒心的消费体验。
(责编：孙红丽、吕骞)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 央地合作打造会展产业新高地 长春东北亚国际博览中心正式开工
- 人民网北京4月16日电 （孙阳）4月16日，中国中铁置业与长春城市发展集团合作开发的长春东北亚国际博览中心项目正式开工。据悉，该项目位于长春市永春新区，建成后将成为东北地区综合规模最大、承载能力最强、配套功能最全、科技水平最新的会展产业新高地。…
相关新闻
- 评论
- 关注