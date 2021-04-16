人民网北京4月16日电 （记者罗知之）人民银行官网4月16日消息，为进一步完善反洗钱监管工作，提高反洗钱工作水平，人民银行日前印发《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（以下简称《办法》），自2021年8月1日起施行。

《办法》的发布实施是提升我国反洗钱工作水平，有效防范金融风险的重要举措。《办法》遵循风险为本监管原则，进一步完善反洗钱监管措施，提升监管效率。《办法》强调基于对金融机构洗钱和恐怖融资风险评估情况，采取不同的反洗钱监管措施。

《办法》进一步明确了金融机构反洗钱内部控制和风险管理要求。参照国际通行规则，要求金融机构应当开展洗钱和恐怖融资风险自评估，并根据风险状况和经营规模建立内部控制制度和相应的风险管理政策，进一步明确金融机构反洗钱组织机构、人力资源保障、反洗钱信息系统、反洗钱审计机制等要求。为防范境外分支机构反洗钱监管风险，明确金融机构对境外分支机构的管理要求。

《办法》根据我国金融行业发展现状，结合防范化解重大金融风险的要求，完善了反洗钱义务主体范围，将反洗钱有关规范性文件已明确的非银行支付机构纳入《办法》适用范围，增加网络小额贷款公司、银行理财子公司等反洗钱义务主体。

下一步，人民银行将持续做好《办法》的落地实施工作，督促金融机构不断提高反洗钱工作水平，规范中国人民银行及其分支机构反洗钱履职行为，切实做好我国洗钱和恐怖融资风险防控工作。

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