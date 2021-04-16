新华社北京4月16日电（记者吴雨）记者16日从中国人民银行获悉，央行等7部门在江苏省、安徽省等地启动金融科技赋能乡村振兴示范工程，探索运用新一代信息技术因地制宜打造惠农利民金融产品与服务，为乡村振兴战略实施提供金融保障。

据介绍，近日人民银行会同农业农村部、工业和信息化部、人力资源和社会保障部、交通运输部、商务部、国家卫生健康委，在江苏省、安徽省、福建省、江西省、山东省、河南省、重庆市、四川省、陕西省启动金融科技赋能乡村振兴示范工程。

人民银行相关人士介绍，7部门将加快金融服务渠道融合化发展，推动构建“线上线下打通、跨金融机构互通、金融与公共领域融通”的新型服务渠道，建立“一点多能、一网多用”的惠农综合服务平台，推出“惠农版”“大字版”“民族语言版”等智慧金融App，提升农村居民金融服务普惠水平。

另外，为加大供应链金融服务供给力度，7部门将物联网、区块链等新技术嵌入种子与农产品生产、交易、加工、物流、仓储等环节，充分发挥数据要素倍增作用赋能农业供应链资金流、商流、物流深度融合，实现金融服务对农业重点领域和关键环节的“精准滴灌”。

记者了解到，在加快金融与民生系统互通方面，7部门将推动建立更加人性化、有温度的无障碍公共服务体系，增强农村居民就近办、线上办服务能力，推动社保、医疗、交通、缴费等农村公共服务便利化发展。

此外，7部门还将建立健全农村金融标准规则体系和风险联防联控机制，全面提升“三农”资金与信息安全水平，有序推动金融科技在农村居民生活场景的数字化应用，助力数字乡村建设。

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