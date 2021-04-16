刘梦晓

原标题：琼海为博鳌亚洲论坛年会召开提供保障

4月14日，博鳌亚洲论坛国际会议中心会场外，工作人员在浇花。海南日报 记者 袁琛 摄

近日，琼海市相关部门在博鳌镇开展博鳌亚洲论坛2021年年会安全生产和应急保障检查工作，对相关配套设施设备及消防、通信、供电、供水等情况进行检查，解决存在的问题。

海南日报记者了解到，为了更好地服务保障博鳌亚洲论坛2021年年会，琼海成立了美丽乡村建设、安全保卫、环境卫生综合整治等8个工作小组，将服务保障工作细化，逐级展开，层层落实。

在环境卫生方面，琼海从今年2月份起，已先后开展3轮病媒生物防制集中统一行动，对博鳌镇、潭门镇、嘉积镇、中原镇的重点村庄开展环境消杀。在整治城镇环境卫生、完善市政设施方面，琼海有关部门结合巩卫工作，对嘉积城区和博鳌、潭门、中原三镇镇墟道路和公共区域进行常态化保洁，安排89辆清运车及时清运该市每日产生的生活垃圾；对嘉积、官塘、博鳌地区的道路、下水井等市政设施进行全方位检查和维修。

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