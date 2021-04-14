庞无忌

原标题：世界大变局期待更多亚洲共识

2021年博鳌亚洲论坛即将开幕。去年的年会虽因疫情“缺席”，但“回归”后的博鳌亚洲论坛成为今年世界上首场以线下会议为主的大型国际会议。

“世界大变局”成为此次论坛的关注焦点之一。今年的博鳌亚洲论坛不仅将“世界大变局”写入论坛主题中，同时，还将“把握世界变局”作为此次论坛的六大议题板块之一。北京专家在接受中新社记者采访时表示，在以“亚洲崛起”为主要事件的世界大变局之下，凝聚亚洲共识无论对亚洲国家还是对全世界来说都具有重要的现实意义。

“亚洲崛起”

近年来，世界经济和地缘政治格局出现“东升西降”的趋势。以中国、印度、东盟等为代表的亚洲新兴市场经济体崛起脚步加快，有力推动“百年未有之大变局”的形成。中国现代国际关系研究院世界政治所所长陈向阳认为，亚洲崛起是国际秩序“新陈代谢”的重要表现之一，近代以来“西强东弱”的世界格局，正在转向“东西平视”。

国际货币基金组织公布的数据显示，按购买力平价标准衡量，2019年亚洲GDP的全球占比为34%，而美国与欧盟合计占比为31%；亚洲对全球经济增长的贡献率更是高达63%。

虽然亚洲经济在世界上已经“举足轻重”，但中国现代国际关系研究院研究员陈凤英对中新社记者表示，亚洲总的来说还是“散沙一盘”，没有一个核心的一体化机制，亚洲仍需要在诸多方面凝聚共识。

“亚洲共识”

亚洲需要哪些共识？陈凤英认为，如今亚洲国家需要在三大领域形成共识：

其一，亚洲需要“抱团取暖”，走向区域经济一体化。

陈凤英认为，今年亚洲一体化的最大推手将是区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)的落地启动。正式签署RCEP的15国基本代表了亚洲地区的主要国家，虽然印度在最后关头突然宣布退出，但也参加了此前的28轮谈判，有一定形成共识的基础。

目前，全球政治出现极端化趋势，但不管政治上有多大的分歧，经济一体化的加速将有助于避免主要国家走向极端和对抗。

其二，亚洲要在多边主义视角下，推动经济全球化。

当前，经济全球化再次走到“十字路口”，一方面保护主义、单边主义升温，另一方面，新冠肺炎疫情的全球大流行使传统的国际经济循环明显弱化，甚至是受阻。

陈凤英表示，亚洲是多边主义的重要一环，亚洲各国也应该在亚洲区域一体化的基础上推动经济全球化。

去年以来，产业链和供应链的安全问题性被提升到了一个新的高度。陈凤英认为，针对这一问题，亚洲国家也需要达成一个共识：那就是不能搞单边主义。“如果说某个产品限制出口，或者某个国家不能到另一个国家投资”，那就有可能出现“断链”。

这对于亚洲来说尤为重要，因为亚洲既是个生产平台也是个消费平台，而且还提供很多中间产品，所以，推动多边主义视角下的全球化，也是地区走向发展繁荣的重要前提。

其三，亚洲需要“拥抱”共商、共建、共享的治理理念。

共商、共建、共享是中国提出的“一带一路”倡议所秉持的原则。陈凤英认为，这一治理观目前看来对亚洲乃至世界其他国家来说，都很有意义。“各国谁也决定不了谁，谁也战胜不了谁，所以，有事大家商量是更好的治理方式”，陈凤英说，如果亚洲国家也能拥抱这一理念，那么，彼此之间的分歧会减少、共识会增加。

如今，国际环境复杂多变，随着亚洲逐步走向世界舞台的中心，人们更期待来自亚洲的声音。今年是博鳌亚洲论坛成立20周年。自成立以来，推动亚洲各国加强对话与合作，凝聚亚洲共识、促进亚洲发展一直是博鳌亚洲论坛的重要使命。人们期待，在今年这个特殊之年，博鳌论坛在凝聚共识、促进发展方面能贡献更多的“博鳌智慧”。(完)

(责编：赵超、吕骞)