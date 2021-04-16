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博鳌亚洲论坛2021年年会将举办四个海南主题分论坛

张茜翼
2021年04月16日19:15 | 来源：中国新闻网
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原标题：博鳌亚洲论坛2021年年会将举办四个海南主题分论坛

　　海南省外事办公室主任王胜15日介绍，今年，海南除做好博鳌亚洲论坛2021年年会服务保障工作外，将举办4个海南主题分论坛，将服务国家总体外交、融入“一带一路”共建与服务海南自贸港建设相结合。

　　博鳌亚洲论坛2021年年会将于4月18日至21日在海南博鳌举行。

　　王胜在海南省新闻办公室当日举行的发布会上介绍，4个海南主题分论坛分别为“中国—东盟省市长”对话、21世纪海上丝绸之路岛屿经济分论坛、全球自由贸易港发展趋势分论坛、“面向2030年的减贫与乡村可持续发展”分论坛。

　　“中国—东盟省市长”对话将于4月19日举行，与会嘉宾将聚焦“守望相助，共促发展：后疫情时代的地方政府合作”这一主题进行对话，将有来自东盟8个国家以及韩国、白俄罗斯等国家的14名地方行政长官与会。

　　21世纪海上丝绸之路岛屿经济分论坛主题为“推动构建海洋命运共同体：岛屿的使命与未来”。目前，来自亚洲、欧洲、美洲、大洋洲等地区的岛屿国家和地区政商学界代表已确认参会。王胜说，该分论坛将发布《21世纪海上丝绸之路岛屿经济论坛全球岛屿发展年度报告(2020)》和《共建全球岛屿研究中心的倡议》。

　　全球自由贸易港发展趋势分论坛主题是“大变局中的全球自由贸易港”，邀请新加坡、阿联酋、意大利及中国香港等世界知名自贸港相关嘉宾出席。“面向2030年的减贫与乡村可持续发展”分论坛将分享中国减贫经验，探讨国际减贫合作的“博鳌方案”。

　　发布会称，根据博鳌亚洲论坛秘书处会议管理系统数据库显示，目前年会注册线下参会人数为4128人。报名参会的媒体记者约1300人，包括15个国家48家驻华媒体机构的130人。

　　在疫情防控方面，海南将把好入岛关口，开展两端核酸检测，即前来海南参会的所有人员需持72小时内核酸检测阴性证明入琼，在入琼口岸再接受一次核酸采样。对于部分未能在入琼口岸接受核酸采样的参会人员，海南在各接待宾馆设置核酸检测补采点。(完)

(责编：赵超、吕骞)

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