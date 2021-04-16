中国正式完成RCEP核准程序
2021年04月16日21:35 | 来源：新华社微博
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据商务部16日消息，2021年4月15日，中国向东盟秘书长正式交存《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）核准书。这标志着中国正式完成RCEP核准程序。
(责编：胡永秋、牛镛)
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