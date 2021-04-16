4月16日，"2021世界电信和信息社会日大会"新闻发布会在北京举行。据悉，"2021世界电信和信息社会日大会"将于5月17-18日在河南郑州国际会展中心召开，这也是大会首次移师京外举行。

"2021世界电信和信息社会日大会"大会主题是：在充满挑战的时代加速数字化转型。本届大会将围绕主题数字化转型，"以会带展"的模式举办丰富多彩的论坛和创新应用成果展览。会议部分为"1+7模式"，即为1场主论坛、7场分论坛。其中，今年特别增设了展览部分，旨在全方位呈现ICT产业最新成就，希望将世界电信日大会打造成ICT产业最前沿的交流平台，加快推动5G高质量发展，促进变革时代数字化转型。

大会主办方代表中国通信学会副秘书长滕伟表示，2021年是"十四五"规划开局之年，以5G、物联网、大数据、人工智能、工业互联网为代表的一系列现代信息技术正在快速更迭，数字化浪潮席卷而来。今年世界电信日的主题为"在充满挑战的时代加速数字化转型"，为加快推进产业数字化、数字产业化，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革，全面推动更大范围、更高水平的社会信息化进程。

作为本届大会的支持单位，河南省通信管理局将举全省信息通信行业之力，为大会做好支撑服务和保障，确保大会成功举办、取得实效。河南省通信管理局一级巡视员孙力在发布会上表示，电信日大会首次在京外举办，就选择了河南，这不仅是对河南省通信管理局工作的肯定，更是对河南信息通信行业的极大鼓励和鞭策，将推动和促进河南在新发展阶段加速数字化转型、加快数字经济发展。

中国工信出版传媒集团总经理助理，信通传媒有限责任公司执行董事、总经理刘华鲁表示，本次发布会意味着"2021世界电信和信息社会日大会"正式拉开帷幕。目前距离大会开幕还有一个月的时间，大会各项筹备工作正在有序推进，同时本次大会将严格落实疫情常态化防控的各项措施，坚持节俭办会、高效办会、安全办会的原则，为业界带来一场高规格的ICT行业顶级盛会。

据了解，与往年大会相比，本届大会亮点纷呈：一是"1+7"模式下，更丰富的论坛交流。大会将聚焦5G与数字化等热门话题，并就相关话题展开探讨，大会设置有一场主论坛、七场分论坛，共计近百余个主题演讲。演讲内容涵盖数字经济、5G、工业互联网、千兆光网、能源互联网、边缘计算、行业专网、云网融合等热门领域。

同时，本次大会将举办"红色通信剪影"图片展览活动，回顾红色通信的伟大发展史，弘扬通信人不忘初心、奉献创新的精神。

本届大会汇聚了中国电信、中国移动、中国联通、中国铁塔、华为、英特尔、高通、中国电子、中国信科、诺基亚贝尔、爱立信、浪潮、新华三、中兴、红帽、VIAVI、九州云络等具有创新性和代表性的优秀企业，以丰富的案例场景展示5G等代表性新技术、新业务、新应用，进一步推进5G应用落地推广。

会议期间，将发布《2020年河南省互联网发展报告》，启动2021年河南省5G应用征集大赛，推动河南成为国内5G高质量发展的热点地区。

同时，本次大会将在三十余家媒体直播平台进行线上直播。全国各省市也将收看大会直播并同期举办517电信日系列活动。

(责编：赵超、吕骞)