新华社雅加达4月16日电 中国驻东盟大使邓锡军15日向东盟秘书长林玉辉正式交存《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）核准书。这标志着中国正式完成RCEP核准程序，成为非东盟国家中第一个正式完成核准程序的成员国。

中国驻东盟使团表示，中国正在大力推进RCEP实施相关技术准备工作，以确保在协定生效时能够全面履行协定义务。中国商务部已举办两次全国范围的RCEP线上培训班，协助地方、行业中介组织、企业全面熟悉规则，努力在市场竞争中拓展合作发展空间。

RCEP谈判于2012年由东盟10国发起，邀请澳大利亚、中国、印度、日本、韩国、新西兰6个对话伙伴国参加。第三次RCEP领导人会议2019年11月在泰国曼谷举行并发表联合声明，宣布除印度外的15国结束全部文本谈判及实质上所有市场准入谈判。2020年11月，15个RCEP成员国正式签署该协定。

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