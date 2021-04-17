本报记者 陆娅楠

4月16日，国家统计局公布一季度主要数据显示，初步核算，一季度国内生产总值249310亿元，按可比价格计算，同比增长18.3%，比2020年四季度环比增长0.6%；比2019年一季度增长10.3%，两年平均增长5.0%。

如何客观全面看待一季度经济增速？“十四五”开局之年经济运行呈现哪些亮点？全年经济走势又将如何？在国新办新闻发布会上，国家统计局新闻发言人刘爱华表示，面对冬春疫情考验和外部环境的不确定性，统筹疫情防控和经济社会发展的成果得到了巩固和拓展。“总体上看，我国经济持续稳定恢复，开局良好。”

经济恢复态势在持续，积极因素也在累积增多

“受去年同期低基数和今年春节就地过年工作日增加等因素影响，今年同比增速呈现出和往年不同的特征。我们在判断经济形势时需要从多个角度进行判断。”刘爱华说。

从季度同比看，在市场需求逐步恢复、上年基数较低、就地过年等因素的共同作用下，一季度，规模以上工业增加值、社会消费品零售总额、固定资产投资、货物进出口总额分别同比增长24.5%、33.9%、25.6%、29.2%。

从季度环比看，一季度，规模以上工业增加值、社会消费品零售总额，以及固定资产投资，分别比上年四季度环比增长2.01%、1.86%、2.06%。

从两年平均的增速看，一季度国内生产总值、规模以上工业增加值、社会消费品零售总额、固定资产投资两年平均分别增长5%、6.8%、4.2%、2.9%。

“综合这些指标来判断，总体经济处于稳定恢复的状态中。”刘爱华说。经济恢复态势在持续，积极因素也在累积增多。

经济结构持续优化。一季度服务业增加值占国内生产总值的比重达到58.3%，高于第二产业21.1个百分点，服务业对经济增长的贡献率达50.9%，继续发挥增长主动力的作用。随着扩内需促消费政策成效显现，一季度，最终消费支出对经济增长贡献率为63.4%，拉动GDP增长11.6个百分点，两年平均拉动GDP增长2.5个百分点，是拉动经济增长的主引擎。

产业升级蹄疾步稳。看工业，一季度规模以上高技术制造业增加值同比增长31.2%，两年平均增长12.3%；装备制造业增加值同比增长39.9%，两年平均增长9.7%，均快于全部规模以上工业整体增速。看服务业，信息传输、软件和信息技术服务业在上年同期同比增长13.2%的基础上增长21.2%，两年平均增长17.1%，继续保持较快增长。

动能转化平稳有力。一季度，高技术产业投资同比增长37.3%，两年平均增长9.9%，快于全部投资7个百分点；智能低碳产品产量快速增长，像新能源汽车、工业机器人、微型计算机设备产量同比分别增长了3.1倍、1.1倍、73.6%，两年平均增速均超过两位数。

消费市场快速恢复，制造业投资还未恢复到疫情前水平

作为中国经济增长的第一引擎，消费数据最受关注。一季度，全国居民人均消费支出同比实际增长17.6%，两年平均实际增长1.4%；社会消费品零售总额同比增长33.9%，两年平均增长4.2%，呈现恢复性较快增长。

商品零售保持较快增长。一季度，商品零售额同比增长30.4%，两年平均增长4.8%。其中，限额以上单位全部18个类别商品零售额增速均超过10%。

网上销售增长势头良好。一季度，全国实物商品网上零售额两年平均增长15.4%，占社会消费品零售总额的比重达到21.9%。

接触性消费快速恢复。3月份，餐饮收入两年平均增长达到0.9%，从2020年以来首次月度规模高于2019年同期。从线下消费看，一季度限额以上零售业实体店商品零售额同比增长42.2%，两年平均增长4.5%，比1—2月份加快0.4个百分点。餐饮、线下消费等前期受到制约的消费领域正快速恢复。

今年清明节期间，消费市场快速恢复。全国国内旅游出游人数达到1.02亿人次，恢复到疫情前同期的94.5%；全国铁路旅客发送量比2020年同期增长225.8%，恢复至2019年的92.4%；清明假期三天电影总票房突破8亿元，刷新了历史同期票房最高纪录。

“上年一季度社会消费品零售总额下降了19%，在这样一个低基数的基础上，目前社会消费品零售总额表现出30%以上的比较高的增长。另一方面，消费环境持续改善带来居民信心的增强，居民收入的回升带来消费能力稳步提升，扩内需促消费政策带动重要商品的销售保持增长，这都是推动一季度消费市场呈现快速恢复的原因。”刘爱华说。

在整体需求快速恢复过程中，也有一些领域还没有恢复到疫情前的水平，包括制造业投资。

一季度，制造业投资同比增长29.8%，但两年平均下降2%。“这就意味着目前制造业投资的水平相当于疫情前的96%左右。”刘爱华分析，一方面，企业生产经营面临较多困难，投资仍有一定顾虑；另一方面，投资主体对整体市场也在观察之中。“有利于制造业投资恢复的因素在慢慢累积和增加，比如1—2月份规模以上工业企业的利润同比大幅增长了1.79倍，两年平均增长达到了31.2%，企业效益在提升。”

今年是“十四五”开局之年，“两新一重”、传统产业改造、新兴产业等领域投资空间巨大。“随着经济整体恢复的推进、企业效益的好转，企业信心会慢慢增强，制造业提升的空间还很大。”刘爱华说。

国际社会调高中国经济预期，中国经济有能力保持稳中向好的态势

最近，国际货币基金组织对2021年全年的经济增速进行了修订，把中国全年的经济增速预期提高到了8.4%。“预测结果的调整显示了国际社会对中国全年经济发展的信心和期望。中国经济全年有望保持稳中加固、稳中向好的态势。”刘爱华说。

结构转型持续推进。一季度，高技术产业生产和投资均高于工业平均增速，全国工业产能利用率达77.2%，比上年同期提高9.9个百分点，是2013年以来同期的最高值。

有效投资积极扩大。各地稳步推进“两新一重”建设，投资延续恢复性增长态势，为经济增长提供重要支撑。一季度，资本形成总额对经济增长贡献率为24.5%，拉动GDP增长4.5个百分点，两年平均拉动GDP增长1.2个百分点。

市场活力持续释放。今年以来，宏观政策继续为市场主体纾困，市场主体快速增长，日均新设市场主体呈现两位数增长。3月份，制造业企业生产经营活动的预期指数、非制造业企业的业务活动预期指数都在60%上下，均保持较高水平。

企业用工需求增加。在经济持续稳定恢复的背景下，各地区各部门继续强化就业优先政策，有力有效推进复工复产。3月份制造业景气明显回升，建筑业重返高位景气区间，服务业升至较高景气水平，企业生产经营活动加快，带动企业用工量增加。制造业从业人员指数自去年5月份以来首次回到荣枯线之上，非制造业从业人员指数继续回升。

“经济稳定恢复态势和中国经济拥有的物质基础雄厚、产业体系完整、人力资源丰富等长期优势结合在一起，中国经济延续稳中加固、稳中向好的态势是有基础有条件的。”刘爱华说，面对经济恢复中的新情况新问题，还要持续巩固“稳”的基础，积蓄“进”的力量，守住“保”的底线，促进全年经济运行保持在合理区间。

《 人民日报 》（ 2021年04月17日 07 版）

(责编：程宏毅、岳弘彬)