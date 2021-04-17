第七届中国数字阅读大会在杭州开幕
2021年04月17日05:25 | 来源：人民网－人民日报
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本报杭州4月16日电 （记者窦瀚洋、江南）16日，第七届中国数字阅读大会在杭州开幕。本次大会以“数字赋能新发展，阅读追梦新征程”为主题，旨在联合各方，共同探讨全媒体时代下的数字阅读理念创新、方式创新与实践创新，做响做亮线上线下主题阅读活动，向建党百年献礼。
在大会开幕式上，中国音像与数字出版协会发布了《2020年度中国数字阅读报告》。报告显示，2020年中国数字阅读行业市场整体呈现增长较快、结构优化的良好态势。
据悉，本届数字阅读大会还将举办文化创意展和阅读城市峰会等系列论坛，打造数字阅读特色展区，开展“大咖直播间”等名家分享活动，并同步推出相关线上活动。
《 人民日报 》（ 2021年04月17日 07 版）
(责编：程宏毅、岳弘彬)
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