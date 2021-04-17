本报记者 汪文正

4月16日，工人在山东省青州市一家汽车制造企业总装车间内进行组装作业。

王继林摄（人民视觉）

4月16日，在江苏省海安市曲塘镇一家纺织公司内，工人在生产线上忙碌。

向中林摄（人民视觉）

4月16日，国新办举行一季度国民经济运行情况新闻发布会。数据显示，一季度，中国国内生产总值249310亿元，同比增长18.3%，比2020年四季度环比增长0.6%，比2019年一季度增长10.3%。

国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长刘爱华在会上表示，一季度，中国经济运行稳中加固、稳中向好，生产需求扩大，市场活力提升，就业物价稳定，民生保障有力，国民经济开局良好。

中国经济稳定恢复

分产业看，一季度，第一产业增加值11332亿元，同比增长8.1%，两年平均增长2.3%；第二产业增加值92623亿元，同比增长24.4%，两年平均增长6.0%；第三产业增加值145355亿元，同比增长15.6%，两年平均增长4.7%。

刘爱华指出，一方面，一季度国内生产总值同比增长18.3%，受到上年较低基数、员工就地过年工作日有所增加等不可比因素影响；另一方面，一季度环比增长0.6%，两年平均增长5.0%，表明中国经济稳定恢复。

农业生产总体平稳，生猪产能显著恢复。一季度，农业（种植业）增加值同比增长3.3%，两年平均增长3.4%。一季度末，生猪存栏41595万头，同比增长29.5%。

工业生产稳步回升，制造业增势良好。一季度，全国规模以上工业增加值同比增长24.5%，环比增长2.01%。3月份，中国制造业采购经理指数为51.9%，连续13个月高于临界点。

市场销售逐步改善，网上零售快速增长。一季度，社会消费品零售总额105221亿元，同比增长33.9%，环比增长1.86%，两年平均增长4.2%。

固定资产投资稳步恢复，高技术产业和社会领域投资增长较快。一季度，全国固定资产投资（不含农户）95994亿元，同比增长25.6%，环比增长2.06%，两年平均增长2.9%。

就业形势总体稳定

今年以来，中国就业形势总体稳定。一季度，城镇调查失业率平均5.4%，比去年同期下降0.4个百分点。3月份，城镇调查失业率5.3%，同比下降0.6个百分点。“从调查失业率数据判断，目前就业形势是比较稳定的。”刘爱华说。

刘爱华指出，但也要看到，今年全年的就业总量压力仍比较大，在经济恢复过程中，就业结构性矛盾也有所显现。

从总量看，一季度，农村外出务工劳动力数量1.7亿多人，比2019年同期减少了246万人。因为部分服务业，尤其是中小型企业生产经营面临较多困难，仍然处于恢复元气过程中，所以对就业需求有所影响，间接带来农民工外出就业数量没有回到疫情前水平。

从结构看，沿海工业和外贸大省的很多企业普遍反映存在招工难问题。在一些调研中，很多企业反映一线普工难招、高技能人才难招、技术工人难招。

刘爱华指出，下一阶段要继续强化就业优先的政策，加大对就业困难群体的帮扶，通过保障就业服务，拓展市场化、社会化的就业渠道，逐步解决就业领域面临的问题。“随着经济总体恢复，就业需求增加、就业市场全年保持总体稳定态势是有条件的。”刘爱华说。

保持经济运行在合理区间

刘爱华表示，最近国际货币基金组织对2021年全年经济增速进行修订，把中国全年经济增速提高到8.4%，预测结果调整显示了国际社会对中国全年经济发展的信心。

从三个方面看，中国全年经济有望保持稳中加固、稳中向好态势：

第一，内生动力持续增强。3月份，社会消费品零售总额同比增长34.2%，比1-2月份加快0.4个百分点。消费在居民收入增加、消费环境改善、政策效应释放的推动下稳步回暖，投资结构不断优化。

第二，供给质量持续提升。产业结构转型持续推进，高技术产业生产和投资高于平均增速，产能利用率不断提高，一季度全国工业产能利用率达77.2%，比上年同期提高了9.9个百分点。服务业稳步恢复，一季度服务业增加值占国内生产总值的比重达58.3%，服务业对经济增长的贡献率达到50.9%，继续发挥着增长主动力作用。

第三，市场活力持续释放。今年以来，宏观政策继续为市场主体纾困，保持必要的支持力度。优化和落实减税政策，帮助市场主体恢复元气、增强活力。市场主体快速增长，企业预期稳中向好。3月份，制造业企业生产经营活动的预期指数、非制造业企业业务活动预期指数都在60%上下，保持较高水平。

“总的来看，一季度国民经济呈现持续稳定恢复态势。”刘爱华指出，下一步，要持续巩固“稳”的基础、积蓄“进”的力量、守住“保”的底线，保持经济运行在合理区间，扎实推动经济高质量发展。

(责编：程宏毅、岳弘彬)