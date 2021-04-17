央行完善反洗钱监管机制
2021年04月17日05:29 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京4月16日电 （记者 吴秋余）为完善反洗钱监管机制，进一步提升我国洗钱和恐怖融资风险防范能力，中国人民银行日前印发《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》，自2021年8月1日起施行。
《办法》进一步明确了金融机构反洗钱内部控制和风险管理要求，参照国际通行规则，要求金融机构应当开展洗钱和恐怖融资风险自评估，并根据风险状况和经营规模建立内部控制制度和相应的风险管理政策，进一步明确金融机构反洗钱组织机构、人力资源保障、反洗钱信息系统、反洗钱审计机制等要求。为防范境外分支机构反洗钱监管风险，《办法》明确了金融机构对境外分支机构的管理要求。
《办法》根据我国金融行业发展现状，结合防范化解重大金融风险的要求，完善了反洗钱义务主体范围，将反洗钱有关规范性文件已明确的非银行支付机构纳入《办法》适用范围，增加网络小额贷款公司、银行理财子公司等反洗钱义务主体。
(责编：程宏毅、岳弘彬)
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