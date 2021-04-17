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净利润创历史同期新高  营业收入保持较快增长

央企运营实现首季“开门红”

本报记者  李  婕
2021年04月17日05:29 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　4月16日，一场劳动技能竞赛在新疆乌鲁木齐机场改扩建工程现场举行，参赛工人大显身手比拼技能，比赛现场热火朝天。劳动竞赛涉及安全生产、工程质量、工程进度等建设项目重点工作。图为来自中建三局的施工人员参加钢筋绑扎比赛。
　　新华社记者 王 菲摄

　　4月16日，国新办举行新闻发布会，介绍一季度中央企业经济运行情况。数据显示，中央企业延续去年下半年以来的恢复性增长态势，生产运行平稳有序，经营效益再创新高，实现首季“开门红”。

　　净利润创历史同期新高。一季度中央企业累计实现净利润4152.9亿元，同比增长2.2倍，较2019年同期增长31.1%，两年平均增长14.5%；3月当月中央企业实现净利润1807.9亿元，月度净利润已连续11个月超过1000亿元，连续9个月同比保持两位数增长。3月当月和一季度累计净利润均为历史同期最高水平。

　　营业收入保持较快增长。一季度中央企业累计实现营业收入7.8万亿元，同比增长30.1%，较2019年同期增长14.7%，两年平均增长7.1%。3月当月中央企业实现营业收入3万亿元，创同期历史最好水平，月度收入规模连续8个月同比正增长，连续4个月保持两位数增长。

　　国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗介绍，不仅是增速“快”，一季度央企运行还呈现趋势“好”、质量“优”、后劲“足”等特征。

　　趋势“好”，多数行业的效益明显提高。一季度多数行业中央企业效益同比大幅增长，石油石化、冶金、机械、军工、建筑等企业净利润同比增速超过1倍。矿业、电力等企业超过60%。从实物指标来看，中央企业发售电比2019年同期分别增长14.9%和14.3%。钢材、商品煤、汽车销量同比分别增长20.3%、23%和83.2%。

　　质量“优”，经营质量效益稳步提升。从运行效率看，一季度中央企业营业收入利润率比2019年同期提升0.6个百分点。从经营质量看，“两金”占流动资产比重降低1.1个百分点，带息负债比例同比下降1.7个百分点。从实业发展看，中央工业企业劳动生产总值两年平均增速为7.6%。

　　后劲“足”，新动能发展势头更为强劲。一季度，中央企业完成固定资产投资（不含房地产）4978.9亿元，比2019年同期增长29.7%。通信企业加快5G网络共建共享，一季度完成固定资产投资643.8亿元，同比增长6.7%。石油石化企业聚焦提升管道输送和资源勘探的开发能力，完成固定资产投资934.9亿元，同比增长13.4%。

　　“中央企业一季度经济运行取得良好成绩，为实现全年生产目标打下了坚实基础，为国民经济平稳健康发展提供了有力支撑。”彭华岗表示，下一步，国资央企将稳中求进、奋力拼搏，确保实现全年目标任务。

(责编：程宏毅、岳弘彬)

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