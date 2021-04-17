本报北京4月16日电 （记者赵展慧）16日，银保监会发布一季度银行业保险业主要监管指标数据。一季度末，银行业总资产329.6万亿元，同比增长9.2%；总负债302万亿元，同比增长9.2%；保险业总资产24.3万亿元，同比增长11.7%。银行业保险业资产与业务保持稳健增长，既有效满足实体经济恢复发展需要，也避免过快增长加大金融杠杆。

同时，服务实体经济质效进一步提高。一季度，人民币贷款增加7.7万亿元，同比多增5741亿元，继续保持适度增长，为经济恢复和保市场主体提供稳定资金支持。信贷资金更多流向科技创新、绿色发展和小微企业、个体工商户、新型农业经营主体。一季度，银行保险机构新增债券投资约1.7万亿元，为政府和企业债券融资提供有力支持。一季度末，保险业提供保险保障金额2862万亿元，同比增长28.7%。一季度，保险累计赔付支出3951亿元，同比增长30.4%。

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