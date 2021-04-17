一季度末银行业总资产增长9.2%
2021年04月17日05:29 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号
本报北京4月16日电 （记者赵展慧）16日，银保监会发布一季度银行业保险业主要监管指标数据。一季度末，银行业总资产329.6万亿元，同比增长9.2%；总负债302万亿元，同比增长9.2%；保险业总资产24.3万亿元，同比增长11.7%。银行业保险业资产与业务保持稳健增长，既有效满足实体经济恢复发展需要，也避免过快增长加大金融杠杆。
同时，服务实体经济质效进一步提高。一季度，人民币贷款增加7.7万亿元，同比多增5741亿元，继续保持适度增长，为经济恢复和保市场主体提供稳定资金支持。信贷资金更多流向科技创新、绿色发展和小微企业、个体工商户、新型农业经营主体。一季度，银行保险机构新增债券投资约1.7万亿元，为政府和企业债券融资提供有力支持。一季度末，保险业提供保险保障金额2862万亿元，同比增长28.7%。一季度，保险累计赔付支出3951亿元，同比增长30.4%。
(责编：程宏毅、岳弘彬)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 发改委引导创投市场健康发展 鼓励企业聚焦支持科技创新
- 人民网北京4月16日电 （申佳平）据国家发展和改革委员会官网消息，为充分发挥创业投资在促进创新创业、培育新动能、创业带动就业等方面的积极作用，引导和鼓励类创业投资市场主体加大对科技创新和中小微创新创业创造企业的支持力度，国家发改委近日制定《创业投资主体划型办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》），并向公开社会征求意见。 发改委表示，行业和有关部门普遍反映，由于创业投资标准不明确、各方面对创业投资的性质和战略定位认识不统一，市场上创业投资和私募股权投资、私募证券投资等其他私募基金界限模糊，甚至还出现了将创业投资等同于互联网金融等误区，各类投资业务混同发展，难以有效区分，创业投资专注投早投小、投长期投科技的作用发挥不充分，有关扶持创业投资发展和监管政策针对性和有效性不足，影响了创业投资持续健康发展。…
相关新闻
- 评论
- 关注