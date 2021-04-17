本报北京4月16日电 （记者王俊岭）16日，由工信智库联盟指导、国家工业信息安全发展研究中心主办的第二届“工信安全智库”论坛在京举行，来自工业和信息化领域政府部门、国家高端智库、民间智库、科研机构、企事业单位的百余名代表出席，共同探讨新形势下网络安全、人工智能与制造业融合、构建数据要素市场等工业信息化领域最新热点问题。

论坛期间，国家工业信息安全发展研究中心还发布了《“工信安全智库”之洞见2020与预见2021》《2020年我国企业数字化转型进程报告》《制造业和金融合作发展报告》等最新研究成果。

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