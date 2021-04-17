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2020年中国数字阅读用户规模达4.94亿

2021年04月17日08:31 | 来源：光明日报
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原标题：2020年中国数字阅读用户规模达4.94亿

　　4月16日，第七届中国数字阅读大会在杭州开幕。作为数字阅读行业“风向标”，本届大会以“数字赋能新发展，阅读追梦新征程”为年度主题，旨在联合各方共同探讨全媒体时代下的数字阅读理念创新、方式创新与实践创新，将大会打造成行业权威、大众喜爱的阅读盛会。

　　来自数字出版、文化产业相关企业以及行业知名学者、作家等300位精英共襄盛会，从行业动态、数字赋能、跨界合作等方面全方位探讨数字阅读领域的新发展前景。

　　大会开幕式上发布了《2020年度中国数字阅读报告》，开展了重温红色故事等特别活动，并揭晓了2020年“十佳数字阅读项目”“十佳数字阅读作品”“十佳数字阅读城市”名单，举行了2021悦读中国年启动仪式。

　　《2020年度中国数字阅读报告》指出，2020年数字阅读行业市场整体规模为351.6亿，增长率达21.8%，其中大众阅读市场规模326.7亿，专业阅读市场规模24.9亿。在IP改编分布上，有声小说与网络电视剧成为重点，占比分别为33.9%与30.2%，2020年热度Top10的电视剧中，通过阅读IP改编的作品占据六席。

　　2020年中国数字阅读用户规模为4.94亿，同比增长5.56%。伴随出版行业数字化转型加速，人均纸质书阅读量减少2.6本；电子书及有声书人均数字阅读量较去年增长5.5%。数字阅读用户付费意愿为86.3%，付费内容的类型上，近50%的用户为网络文学付费。

　　本届大会首次在杭州西湖人文核心板块的湖滨步行街举办中国数字阅读大会文化创意展，通过特色书展区、主题展/秀区、数字阅读IP相关文创产品展区，以及各类名家大咖、项目发布、品牌发布等方式丰富展会内容，并打通现场展区直播的模式，吸引市民、游客参与大会互动活动，活动以经典文化为原点，演绎国风潮动日、知识成长日、非遗传承日三天主题内容。（记者 陆健 严红枫）

(责编：初梓瑞、高雷)

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