原标题：“百名红色讲解员讲百年党史”宣讲活动在京启动

新华社北京4月16日电（记者余俊杰）红船精神、井冈山精神、长征精神、延安精神……文化和旅游部16日在京启动“百名红色讲解员讲百年党史”宣讲活动，用老百姓的语言、以人民群众喜闻乐见的形式，讲好党史中的“真理”故事、“人民”故事、“奋斗”故事。

在16日举办的首场宣讲活动中，10位全国红色故事讲解员大赛优秀选手、全国红色旅游五好讲解员饱含深情讲述中国共产党团结带领人民进行革命、建设、改革伟大实践的故事，诠释党历经百年而风华正茂、饱经磨难而生生不息的伟大精神。

据介绍，4月至6月，“百名红色讲解员讲百年党史”宣讲活动将在全国文化和旅游系统全面开展，其中还将组织宣讲活动进机关、进学校、进部队，激励全党全社会保持奋发进取的朝气锐气。

文化和旅游部部长胡和平说，要从党史故事中汲取营养，让红色资源成为开展党史学习教育的生动鲜活教材，把讲好党史故事作为开展党史学习教育的有效途径。

胡和平表示，要发挥文化和旅游系统红色资源优势，创作更多更好的革命历史题材、现实题材舞台艺术和美术作品，打造红色旅游精品线路和优质产品，推出一批“有深度、接地气”的线上线下可视化教学资源，增强党史学习教育的吸引力和感染力。

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