新华社北京4月16日电 全国食品安全工作先进集体和先进个人表彰电视电话会议4月16日在京召开。中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出重要批示。批示指出：食品安全是关系每个人身体健康和生命安全的民生大事。近年来，各地区各有关部门认真贯彻党中央、国务院决策部署，齐抓共管、协同共治，推动食品安全形势持续稳定向好。谨向受到表彰的先进集体和先进个人表示热烈祝贺，向食品安全战线的广大同志们致以诚挚问候！要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立人民至上、生命至上理念，毫不松懈抓好食品安全工作。要充分发挥各级食安委统筹协调作用，压实各方责任，进一步完善监管机制，加强监管能力建设，严把生产、流通、消费每一个关口，严格执法惩治食品安全违法犯罪，加快提升风险防控和应急处突水平，确保人民群众吃得安全、吃得放心，为促进高质量发展、增进民生福祉作出新贡献！

中共中央政治局常委、国务院副总理、国务院食品安全委员会主任韩正出席会议并讲话。他指出，党中央、国务院高度重视食品安全工作。习近平总书记提出“四个最严”的要求，强调要坚持党政同责、标本兼治，加强统筹协调，加快完善统一权威的监管体制和制度。李克强总理多次提出明确要求。近年来，我国食品安全水平稳步提升，但面临的挑战仍然严峻。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步做好食品安全工作，保障好人民群众“舌尖上的安全”。

韩正强调，要坚持问题导向，以社会和群众反映强烈的问题为重点，全力解决食品安全领域的突出问题。要始终坚持严字当头，建立最严谨的标准，实施最严格的监管，实行最严厉的处罚，执行最严肃的问责。要大力应用新技术，提高食品检验检测水平，强化技术支撑能力。要落实好地方政府属地管理责任和生产经营者主体责任，调动各种社会力量参与，推进食品安全社会共治。要认真开展党史学习教育，加强队伍建设，不断提升干部综合素质和监管能力。

中共中央政治局委员、国务院副总理、国务院食品安全委员会副主任胡春华主持会议，国务委员、国务院食品安全委员会副主任王勇出席会议并宣读表彰决定。五位先进集体和先进个人代表作了发言。在京部分先进集体、先进个人代表在主会场参加会议，各省区市和新疆生产建设兵团先进集体、先进个人代表在分会场参加会议。

(责编：初梓瑞、高雷)