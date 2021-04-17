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李克强对全国食品安全工作先进集体和先进个人表彰电视电话会议作出重要批示强调

毫不松懈抓好食品安全工作确保人民群众吃得安全、吃得放心

2021年04月17日08:33 | 来源：光明日报
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　　新华社北京4月16日电 全国食品安全工作先进集体和先进个人表彰电视电话会议4月16日在京召开。中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出重要批示。批示指出：食品安全是关系每个人身体健康和生命安全的民生大事。近年来，各地区各有关部门认真贯彻党中央、国务院决策部署，齐抓共管、协同共治，推动食品安全形势持续稳定向好。谨向受到表彰的先进集体和先进个人表示热烈祝贺，向食品安全战线的广大同志们致以诚挚问候！要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立人民至上、生命至上理念，毫不松懈抓好食品安全工作。要充分发挥各级食安委统筹协调作用，压实各方责任，进一步完善监管机制，加强监管能力建设，严把生产、流通、消费每一个关口，严格执法惩治食品安全违法犯罪，加快提升风险防控和应急处突水平，确保人民群众吃得安全、吃得放心，为促进高质量发展、增进民生福祉作出新贡献！

　　中共中央政治局常委、国务院副总理、国务院食品安全委员会主任韩正出席会议并讲话。他指出，党中央、国务院高度重视食品安全工作。习近平总书记提出“四个最严”的要求，强调要坚持党政同责、标本兼治，加强统筹协调，加快完善统一权威的监管体制和制度。李克强总理多次提出明确要求。近年来，我国食品安全水平稳步提升，但面临的挑战仍然严峻。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步做好食品安全工作，保障好人民群众“舌尖上的安全”。

　　韩正强调，要坚持问题导向，以社会和群众反映强烈的问题为重点，全力解决食品安全领域的突出问题。要始终坚持严字当头，建立最严谨的标准，实施最严格的监管，实行最严厉的处罚，执行最严肃的问责。要大力应用新技术，提高食品检验检测水平，强化技术支撑能力。要落实好地方政府属地管理责任和生产经营者主体责任，调动各种社会力量参与，推进食品安全社会共治。要认真开展党史学习教育，加强队伍建设，不断提升干部综合素质和监管能力。

　　中共中央政治局委员、国务院副总理、国务院食品安全委员会副主任胡春华主持会议，国务委员、国务院食品安全委员会副主任王勇出席会议并宣读表彰决定。五位先进集体和先进个人代表作了发言。在京部分先进集体、先进个人代表在主会场参加会议，各省区市和新疆生产建设兵团先进集体、先进个人代表在分会场参加会议。

(责编：初梓瑞、高雷)

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