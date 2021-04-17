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退休人员养老金再上调4.5% 实现“17连涨”

邱玥
2021年04月17日08:34 | 来源：光明日报
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原标题：退休人员养老金再上调4.5% 实现“17连涨”

　　记者16日从人力资源和社会保障部获悉，2021年退休人员基本养老金再次上调4.5%，实现“17连涨”。

　　日前，人社部、财政部发布《关于2021年调整退休人员基本养老金的通知》，明确从2021年1月1日起，为2020年年底前已按规定办理退休手续并按月领取基本养老金的企业和机关事业单位退休人员提高基本养老金水平，总体调整水平为2020年退休人员月人均基本养老金的4.5%。此次调整，继续采取定额调整、挂钩调整与适当倾斜相结合的调整办法，定额调整体现社会公平，同一地区各类退休人员调整标准基本一致；挂钩调整体现“多缴多得”“长缴多得”的激励机制，使在职时多缴费、长缴费的人员多得养老金；适当倾斜体现重点关怀，主要是对高龄退休人员和艰苦边远地区退休人员等群体予以照顾。

　　《通知》要求，各省、自治区、直辖市要结合本地区实际，制定具体实施方案，抓紧组织实施，尽快把调整增加的基本养老金发放到退休人员手中。

(责编：初梓瑞、高雷)

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