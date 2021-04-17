原标题：小麦赤霉病防控进入关键期

当前，江淮、黄淮等麦区小麦陆续进入抽穗扬花期，也是小麦赤霉病易感流行期。记者从全国小麦赤霉病防控现场会上了解到，从4月中下旬开始，我国自南往北陆续进入小麦赤霉病预防控制关键时期，防控任务艰巨。农业农村部要求各地迅速行动起来，坚决打好防控攻坚战，全力保障小麦生产安全。

农业农村部有关负责人指出，小麦赤霉病是气候型流行性病害，当前田间菌源充足，4月份多个降水过程将与江淮、黄淮地区小麦抽穗扬花期吻合。各地要立足抗灾夺丰收，围绕“控制流行强度，保产量、保质量”总体目标，重点抓住小麦抽穗扬花这一关键时期，全面落实预防控制措施，常发区适时做好雨后补防，严防病害发生流行，力争将病穗率控制在5%以内、病粒率控制在2%以内。

农业农村部要求各地强化动员部署，强化监测预警，强化统防统治，强化督导检查，确保防控责任到位。“各地要将防控工作纳入粮食安全党政同责内容，加强组织发动，压实防控责任，加大资金投入，组派精干力量深入防控一线开展防控指导。要创新防治服务方式，通过政府购买服务等形式，选用高效药剂和施药机械，大力推进统防统治，带动群防群治，推进农药减量化，并强化农药市场监管，确保农民用上‘放心药’。”农业农村部有关负责人说。

据悉，今年除中央财政安排10亿元农业生产救灾资金外，安徽、江苏、河南、山东、河北、湖北6省地方财政也已筹措防控资金15.9亿元，已实施防控面积近3000万亩。当前，各地防控工作正紧张有序开展。

(责编：初梓瑞、高雷)