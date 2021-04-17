人民网北京4月17日电 （记者杜燕飞）“创建中国天然氧吧，是气象服务助力生态文明建设、赋能地方经济转型发展的有益实践。”16日，在中国天然氧吧旅游专列“天然氧吧·三门峡号”上，参加“天然氧吧”专列经验交流会的专家表示，要进一步推进天然氧吧与产业深度融合，让绿水青山变成金山银山。

据了解，中国天然氧吧是指我国境内气候舒适，生态环境质量优良，配套完善，适宜旅游、休闲、度假、养生的区域。创建中国天然氧吧，是气象服务助力生态文明建设、赋能地方经济转型发展的有益实践。

截至2020年，全国共有193个地区获得“中国天然氧吧”称号。《2020年中国天然氧吧绿皮书》发布的数据显示，各地成为天然氧吧后，年旅游人数平均增长了35%、年旅游收入平均增长了41%。

与会专家认为，中国天然氧吧创建活动开启以来取得的成效，得益于地方政府的参加和支持，也得益于创建者从品牌挖掘和维护方面开展大量的工作。氧吧创建工作也说明，气象资源能够转化成生产力，赋能地方发展，有重塑旅游产业资源格局的潜力和能力，让绿水青山变成金山银山。

与会专家还指出，要将绿水青山变成金山银山，仅仅将天然氧吧视为一块牌子是不行的，要发展“氧吧+各种产业”，融合各类资源，开展氧吧展、氧吧赛事、氧吧产业大会等活动，打造氧吧宣传推广、经验交流的平台，让越来越多的人认识氧吧、体验氧吧、发展氧吧。

以三门峡市为例，该市积极开展天然氧吧+铁路、天然氧吧+养生等活动，让天然氧吧真正赋能生态旅游、绿色经济发展。

“下一步，中国气象服务协会将推进天然氧吧与行业、产业的深度融合，围绕‘天然氧吧助力乡村振兴’‘天然氧吧助力绿色环保’等主题，打造‘中国天然氧吧共享农庄’。届时，游客将乘坐氧吧专列前往含氧量最高的氧吧农庄享受独特旅游体验。”中国气象服务协会会长孙健表示。

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