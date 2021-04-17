原标题：物价、房价、就业……国家统计局有关负责人回应了这些热点

新华社北京4月16日电 题：物价、房价、就业……国家统计局有关负责人回应了这些热点

新华社记者魏玉坤、王雨萧、邹多为

一季度GDP同比增长18.3%，两年平均增长5.0%……如何看待中国经济开局表现？物价、房价、就业未来形势如何？国家统计局新闻发言人刘爱华在16日举行的国新办发布会上进行了回应。

看经济增速：持续稳定恢复

刘爱华说，总体上看，一季度，我国经济持续稳定恢复，开局良好。

这是集卡在宁波舟山港进行集装箱运输（无人机照片）。 新华社记者 翁忻旸 摄

——生产需求持续改善。国内生产总值同比增长18.3%，规模以上工业增加值增长24.5%，社会消费品零售总额增长33.9%，货物进出口总额增长29.2%。

——就业物价总体稳定。全国城镇调查失业率平均为5.4%，同比下降0.4个百分点。居民消费价格同比持平。

——新动能快速成长。规模以上高技术制造业同比增长31.2%，两年平均增长12.3%。高技术产业投资同比增长37.3%，两年平均增长9.9%。

——质量效益稳步提高。1至2月份，规模以上工业企业利润总额同比增长1.79倍，两年平均增长31.2%；规模以上服务业企业扭亏为盈。一季度，全国居民人均可支配收入同比实际增长13.7%，两年平均增长4.5%。

——市场预期稳中向好。3月份，中国制造业采购经理指数为51.9%，比上月上升1.3个百分点，连续13个月位于景气区间。

刘爱华表示，全球疫情仍在蔓延，国内经济恢复的基础还不牢固，长期存在的结构性矛盾依然凸显。下一步，要保持宏观政策连续性稳定性可持续性，深化改革开放创新，保持经济运行在合理区间，扎实推动经济高质量发展。

看物价走势：CPI上涨压力不大

一季度，全国居民消费价格与去年同期持平。3月份，CPI由上月同比下降0.2%转为上涨0.4%。

据刘爱华介绍，推动CPI转正的主要因素在于汽柴油价格的上涨，但包括食品在内的价格上涨都比较温和，甚至下降。

顾客在河北省邯郸市丛台区一家超市选购蔬菜。 新华社发 郝群英 摄

未来，CPI走势如何？刘爱华表示，在工业消费品领域，工业产业体系比较完整，生产能力比较充足，宏观调控手段比较有效有力，不存在大幅上涨基础。

从食品价格看，近两年推动价格上涨比较大的因素是猪肉价格，猪肉价格连续几个月同比下降，目前，生猪产能显著恢复，价格持续下行有基础；粮食价格比较稳定，CPI上涨压力不大。

再看服务价格，目前服务业稳步恢复，服务业价格随着后期供给需求的逐步恢复，可能呈温和上涨态势。

“从工业消费品价格、食品价格、服务价格这三个维度来看，全年CPI有望保持在温和区间。”刘爱华说。

看房地产走势：逐步形成供给新格局

一季度，房地产开发投资同比增长25.6%，两年平均增长7.6%。全国商品房销售额38378亿元，同比增长88.5%，两年平均增长19.1%。

刘爱华表示，受去年同期基数影响，房地产大部分指标呈两位数增长。

这是长春市生态大街附近的一处在建楼盘（无人机照片）。 新华社记者 张楠 摄

据介绍，各地区各部门今年以来紧盯新情况新问题，进一步坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”原则，以稳地价、稳房价、稳预期为目标，及时采取了一系列有力有效的措施。

“下一步，随着保障性租赁住房建设力度的加大，长租房市场发展逐步规范，多主体供应、多渠道保障、租售并举的房地产市场供给新格局将逐步形成，有利于促进全年房地产市场的平稳健康发展。”刘爱华说。

看就业形势：就业总量压力仍然存在

一季度，全国城镇新增就业297万人，城镇调查失业率比去年同期下降0.4个百分点。刘爱华说，目前就业形势比较稳定。

刘爱华介绍，就业总量压力仍然存在。一季度，农村外出务工劳动力1.7亿多人，比2019年同期减少了246万人。3月，16至24岁年轻人的调查失业率是13.6%，比上年同期上升，年轻人就业还面临一定困难。

结构性矛盾同时存在。沿海工业和外贸大省，很多企业普遍反映存在招工难题。在一些调研中，很多企业反映，一线普工、高技能人才、技术工人难招。

日前，青海举行2021届高校毕业生春季校园招聘会，这是学生在春季校园招聘会上与招聘单位代表交流。 新华社记者 张龙 摄

刘爱华说，下一阶段，随着经济持续恢复，要继续强化就业优先政策，加大对就业困难群体帮扶，通过保障就业服务，拓展市场化、社会化的就业渠道，逐步解决就业领域面临的问题。

“随着经济总体恢复，就业需求增加，就业市场全年保持总体稳定的态势还是有条件的。”刘爱华说。

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