图片来源于北京市西城区房屋管理局官方微信公众号

人民网北京4月17日电 （记者李楠桦）据北京市西城区房屋管理局（下称“北京西城房管局”）官方微信公众号消息，为维护北京市西城区房地产市场平稳健康发展，坚决贯彻落实“房住不炒”原则，严厉打击哄抬房价、扰乱市场、炒作学区房等行为，北京西城房管局联合北京市西城区市场监管局、北京市西城区税务局、北京市西城公安分局对房地产市场较活跃、房价较高的德胜街道、金融街街道部分房地产经纪机构开展联合执法检查。

北京西城房管局指出，此次联合执法检查主要针对三个方面：

一是针对房地产经纪机构是否规范经营、是否发布虚假房源、是否存在炒作学区房行为进行了执法检查，针对涉嫌擅自对外发布房源信息、发布虚假房源信息的行为进行立案调查。

二是针对买卖合同是否符合规范、是否存在阴阳合同行为进行了检查，并调取了部分成交合同进行进一步认定。

三是针对是否存在虚假宣传、是否公示收费标准等情况进行了检查，对存在问题的机构当场指正，责令立即整改，现场已整改完毕。

据了解，此前，北京西城房管局已通过实地检查、下发通知等方式在全区范围开展房地产经纪机构规范经营自查自纠行动，要求各经纪机构加强房源信息发布管理，加强经纪人员培训，严格规范业务承接，不承接、宣传委托价明显高于市场价的房屋，不参与“经营贷”、“消费贷”等违法违规房地产金融活动。

(责编：李楠桦、高雷)